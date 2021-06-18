Як приготувати полуничну наливку? Простий рецепт
18.06.2021
Любите полуницю і хочете насолоджуватися смаком ягоди не тільки влітку, а й взимку? Спеціально для вас переможниця львівського фестивалю наливок Оксана Височанська розповіла простий покроковий рецепт заготівлі полуниці – ягідної наливки. З ним упорається навіть новачок!
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Інгредієнти:
- Ягоди (суміш полуниці і суниці) – 500 г
- Цукор – 250 г
- Горілка – 500 мл
- Вода (кип’ячена) – 1 ст.
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Приготування полуничної наливки в домашніх умовах:
- Ягоди залити горілкою, настоювати 2 тижні у банці під кришкою в темному прохолодному місці. Відтак відцідити горілку.
- Проспиртовані ягоди засипати цукром, трохи прим’яти.
- Дати настоятися 2 тижні у банці під кришкою. Відцідити ягідний сироп.
- Ягоди залити кип’яченою водою, щоб забрати залишки соку. Ще раз відцідити.
- Змішати відціджену воду з ягідним сиропом і настояною горілкою.
- Настоювати наливку 2–3 тижні у банці під кришкою в темному прохолодному місці.
Рецепти одразу кількох наливок від Оксани Височанської дивіться у відео просто зараз:
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