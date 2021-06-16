Учасниця шостого сезону шоу «Холостяк» Іванка Клевчук знає рецепт, як схуднути в талії, не вдаючись до фізичних вправ! Як зробити тонку талію за допомогою жирних вершків, вона розповіла на проєкті «Все буде добре». Читайте рецепт обгортання з медом і жирними вершками від Іванки в нашому матеріалі.

Для маски вам знадобиться:

підігріті вершки 33% – 2 ч. л.

імбирний порошок – 0,5 ч. л.

мед – 2 ст. л.

ефірна олія герані – 3 краплі

ефірна олія кориці – 3 краплі

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Приготування і застосування:

Для початку потрібно змішати вершки з імбирем і медом та залишити настоятися на пів години. У вершках міститься велика кількість молочної кислоти, яка надає шкірі пружності. Імбир активно спалює жир, а мед містить ферменти, які вирівнюють рельєф шкіри. Додати три краплі ефірної олії герані. Вона тонізує шкіру. Додати три краплі ефірної олії кориці – це стимулює обмін речовин. Нанести суміш на живіт активними масажними рухами. Замотати харчовою плівкою і тримати 10 хвилин. Знімати маску краще під контрастним душем, який також прискорює обмін речовин.

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За два тижні застосування маски Іванка зменшила животик на 2 см. Маска буде добрим допоміжним засобом при схудненні, але пам’ятайте: найефективнішим методом формування тонкої талії будуть вправи на косі м’язи живота.

Дивіться на відео просто зараз вправи для зменшення талії і рецепт обгортання:

Video: Як зробити тонку талію за допомогою жирних вершків Як схуднути в талії і зробити її тоншою? Оригінальна порада від Іванни Клемчук - обгортання з жирних вершків. Як зробити талію тонкою, не встаючи з дивана, - рецепт тут

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