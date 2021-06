Учасниця шостого сезону шоу «Холостяк» Іванка Клевчук знає рецепт, як схуднути в талії, не вдаючись до фізичних вправ! Як зробити тонку талію за допомогою жирних вершків, вона розповіла на проєкті «Все буде добре». Читайте рецепт обгортання з медом і жирними вершками від Іванки в нашому матеріалі.

Для маски вам знадобиться:

Приготування і застосування:

За два тижні застосування маски Іванка зменшила животик на 2 см. Маска буде добрим допоміжним засобом при схудненні, але пам’ятайте: найефективнішим методом формування тонкої талії будуть вправи на косі м’язи живота.

Дивіться на відео просто зараз вправи для зменшення талії і рецепт обгортання:

