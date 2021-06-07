Як вибрати банки для консервації
07.06.2021
Експерти «Все буде добре» розповіли для STB.UA, наслідком чого можуть бути вибухи банок з консервацією. Ви дізнаєтеся дивовижні секрети про те, як вберегти ваші зусилля і зберегти банки на всю зиму. Детальніше про те, як правильно вибрати банки для консервації, читайте в нашому матеріалі.
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Підхід до консервації повинен бути досить серйозним, адже якщо не дотримуватися певних правил, ваша робота може бути не тільки марною, а ще й нашкодити вашим близьким!
Правила консервації:
- Всередині банки може з’явитися цвіль, яка виділяє небезпечні мікотоксини, отруйні для нашого організму. Причому стан банки не завжди «видає» непрошених гостей. На вигляд вона може бути абсолютно нормальною.
- Скляні банки – вони не вічні. І тріскаються, і кришаться… Причому саме у процесі консервування.
- Посуд, призначений для консервування, треба підготувати. Вимити гарячою водою з додаванням харчової соди. Потім банки і пляшки прогріти у гарячій духовці або над вогнем – в воді.
- Щоб банки не лопнули під час стерилізації, покладіть на дно каструлі полотняну серветку. Це допоможе зробити прогрівання більш рівномірним.
- Щоб перевірити банку на цілісність, необхідно постукати по ній олівцем. Якщо банка має найменшу тріщинку, це буде помітно. Звук при цьому глухий, а ціла банка звучить дзвінко!
- Уважно подивіться на спайковий шов. Він повинен бути тонким, інакше скло буде кришитися на стику. Товстий шов завадить кришці щільно «обхопити» горлечко – значить, в банку потрапить повітря і наша консервація «вибухне».
- Якщо консервуєте у 3-літровій банці, складно отримати насичений смакк. У трилітровій банці помідори і огірки вийдуть м’якими. Краще беріть баночку літрову.
- Також не рекомендовано використовувати пластикову тару для консервації.
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