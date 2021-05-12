Спокусливі литки за 10 хвилин на день

Хочете, щоб чоловіки падали до ваших ніг? Для цього є спеціальний комплекс, за допомогою якого ви накачаєте литкові м’язи. А як саме надати литкам спокусливий вигляд, знає володарка красивих та струнких ніг, переможниця домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова.

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Вправа №1

На платформу ставимо праву ногу, піднімаємось на правій нозі на носок, одночасно приставляємо до неї ліву ногу і стаємо стопами на степ. Знову стаємо на носки, права нога на носку залишається на платформі, ліву повертаємо на підлогу. Потім спускаємо праву. Повторюємо ту ж саму вправу з лівою ногою. Виконуємо по 30 разів на кожну ногу. Не потрібно робити ці вправи швидко. Важливо відчути, як тягнуться ваші литки, тому все робимо плавно. Перші три вправи дадуть навантаження на середню частину литкового м’яза, виробляючи правильний рельєф.

Вправа №2

Ставимо праву ногу на платформу, переносимо на неї вагу тіла, піднімаємо високо ліву ногу, згинаючи її в коліні (в ідеалі — до рівня грудей), потім ставимо ліву ногу на степ. Повертаємося в початкове положення у зворотній послідовності. Виконуємо по 30 разів на кожну ногу.

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Вправа №3

Дві ноги ставимо на платформу, спускаємо праву ногу з платформи перед собою, повертаємо на степ, переміщаючи вагу тіла на ліву ногу. Міняємо ногу і робимо вправу іншою ногою. Виконуємо по 30 разів на кожну ногу.

Вправа №4

Повертаючи носок всередину, ставимо праву ногу повною стопою на платформу. Те саме робимо лівою ногою. На платформі: носки разом, п’яти нарізно. Опускаємо з платформи ліву, а потім праву ногу. Виконуємо по 30 разів на кожну ногу.

Вправа №5

Носок правої ноги розгортаємо в сторону і ставимо праву ногу повною стопою на платформу. Те саме робимо лівою ногою. На платформі: ноги в сторони, п’яти разом. Опускаємо з платформи ліву, а потім праву ногу. Виконуємо по 30 разів на кожну ногу.

Робіть ці вправи щодня і титул «найспокусливіші ніжки» вам гарантований!

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