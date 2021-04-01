«Все буде добре» розкриває секрети схуднення зірок. Співачка Оля Полякова змогла схуднути на 22 кг, не особливо відмовляючи собі в улюблених стравах.

Розминка для попереку

Оля стверджує, що дуже важливо перед кожним заняттям робити розминку для попереку.

Ляжте на живіт, витягніться, підійміть спочатку руки 10 разів, потім ноги 10 разів, потім – і руки, і ноги 10 разів (вправа «човник») і в останній підхід зафіксуйтеся в такому положенні на 10 секунд. Коли ви виконуєте вправу, видих робіть на підйомі рук або ніг.

Переверніться на спину, підібгайте ноги і покачайтеся по всій спині.

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Вправа 1. «Складаний ножик»

Це вправа для пресу. Ляжте на спину, підібгайте коліна і тягніться корпусом до колін в інтенсивному темпі. Ноги залишайте у висячому положенні.

Після виконання вправи завмріть з ногами та корпусом у висячому положенні, витягнувши руки вперед. Слідкуйте, щоб поперек був округлений.

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Вправа 2. «Хрест-навхрест»

Початкове положення для цієї вправи – завершальне попереднього. Заведіть руки за голову, а ногами проробіть «велосипед». Важливо тягнутися плечима до колін хрест-навхрест.

Вправа 3: Ходьба з випадами

Переміщайтеся за допомогою випадів, присідаючи якнайнижче. Здійснюйте махи руками.

Ольга Полякова, виконуючи цю вправу або бігаючи на природі, ще й співає, щоб тренувати дихання.

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Вправа 4. Жим ногою

Вправа спрямована на тренування сідниць. Станьте на карачки, лікті покладіть на підлогу. Максимально високо підніміть ногу та тягніть її вгору мінімум 30 разів – до появи відчуття печіння та втоми. Коли виконаєте вправу, зафіксуйте ногу у верхній точці на 10 секунд. Повторіть на іншу ногу.

Вправа 5. Присід з навантаженням

Візьміть п’яти- або шестилітрову бутель води та присідайте з ним, широко розставивши ноги. Вправа задіє задню та внутрішню сторону стегна.

Вправа 6. Пляшки-гантелі

Візьміть дві дволітрові пляшки та використовуйте їх як гантелі, повільно згинаючи і розгинаючи руки біля грудей. Виконуйте від 10 до 30 разів.

Також по черзі опрацьовуйте трицепси на руках. Візьміть пляшку води, заведіть руку з нею за голову і згинайте-розгинайте руку. Повторіть на другу.

Інші секрети схуднення Олі Полякової:

Активна концертна діяльність і танці не дають розслаблятися. Оля щотижня ходить в баню і використовує там березовий віник, щоб розігнати лімфоток. Після парилки вона занурюється в купіль і робить саморобний скраб з кавової гущі (4 ст. л.), вівсяних пластівців (200 г), меду (2 ст. л.) і дрібної морської солі (2 ст. л.) – інгредієнти залити окропом на 5 хвилин і ретельно перемішати. Потім – п’є трав’яний чай, щоб відновити водний баланс в організмі. Правильне харчування: крупи та хліб їсть тільки вранці, фрукти – лише до 3-ї години дня. Стежить за вживанням «кислотних» і «лужних» продуктів – 30 на 70%.

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Video: Секрети схуднення та збереження форми від Олі Полякової Про секрети схуднення та як зберегти форму розповіла Оля Полякова. Суперблондинка розкрила особисті секрети схуднення, які перевірила на собі