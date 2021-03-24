Аби мати молодший вигляд, ми купуємо антивікові креми й готові платити за них будь-які гроші! Але ці гроші можуть стати даремними витратами, якщо ми не вміємо вибирати крем із правильним складом – упевнена дерматолог Марина Анфілова. Як вибрати ефективний антивіковий крем, щоб побачити результат, читайте в нашому матеріалі!

Всі антивікові креми, незалежно від ціни та компонентів, мають однаковий механізм дії. Вони працюють тільки на поверхні шкіри, зволожуючи роговий шар і створюючи легку захисну плівку, що не дає волозі випаровуватися з поверхні обличчя. Всупереч поширеній думці, компоненти крему не вбираються в шкіру, а залишаються на поверхні. Адже якби крем міг проникати через шкіру у кров, його б сертифікували як ліки.

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Порада № 1. Вибирайте креми без колагену та гіалуронової кислоти в складі

Колаген і гіалуронова кислота в складі антивікових кремів виконують функцію «утримання вологи». Але вона властива будь-яким антивіковим кремам і без цих дорогих інгредієнтів. Практично у всіх антивікових кремах містяться сорбітол, пропіленгліколь, полісахарид глікозаміноглікан, які здатні утримувати до тисячі молекул води у верхньому шарі шкіри. Відповідно, у складі крему вони виконують однакові функції з гіалуроновою кислотою або колагеном. Але коштують такі креми набагато дешевше.

Порада №2. У складі крему не повинно бути спирту й спиртовмісних ароматизаторів

Основна функція антивікового крему – зволоження та захист від випаровування вологи, а відповідно, й від появи мімічних зморщок. Спирт і гліцерин у складі антивікового крему зведуть нанівець його зволожувальні функції. Спирт витягує вологу з епідермісу, тож для вікової косметики він категорично не бажаний. Гліцерин в умовах українського клімату також поглинає вологу зі шкіри.

Порада №3. Вибирайте крем з правильним вітамінним складом

Якщо це денний крем, то основним інгредієнтом у його складі має бути масло ши. Воно створює захисну плівку, що перешкоджає випаровуванню вологи зі шкіри та захищає від УФ-променів. Вітаміни В, С і Е наповнюють шкіру безліччю корисних мікроелементів. У нічному антивіковому кремі обов’язковим елементом є ретинол. Він сприяє швидкому оновленню епідермісу шляхом участі в регуляції росту й розвитку клітин під час нічного сну. І також не забуваємо про вітаміни В, С і Е.

Більше корисних порад дивіться в нашому відео:

Video: Як вибрати антивіковий крем: тест-драйв засобів Як і який антивіковий крем вибрати? З цією проблемою стикається кожна жінка. Наш тест-драйв покаже, як вибрати антивіковий крем правильно. Читайте в матеріалі