Чтобы выглядеть моложе, мы покупаем антивозрастные кремы и готовы платить за них любые деньги! Но покупка может стать бесполезными расходами, если мы не умеем выбирать крем с правильным составом, уверена дерматолог Марина Анфилова. Как выбрать эффективный антивозрастной крем, чтобы увидеть результат, читайте в нашем материале!

Все антивозрастные кремы, независимо от цены и компонентов, имеют одинаковый механизм действия. Они работают только на поверхности кожи, увлажняя роговой слой и создавая легкую защитную плёнку, которая не даёт влаге испаряться с поверхности лица. Вопреки всеобщему мнению, компоненты крема не впитываются в кожу, а остаются на поверхности. Ведь если бы крем мог проникать через кожу в кровь, его бы сертифицировали как лекарство.

Больше по теме: Маска для поврежденных волос: рецепт Розы Аль-Намри

Совет №1. Выбирайте кремы без коллагена и гиалуроновой кислоты в составе

Коллаген и гиалуроновая кислота в составе антивозрастных кремов выполняют функцию «удержания влаги». Но она присуща любым антивозрастным кремам и без этих дорогих ингредиентов. Практически во всех антивозрастных кремах содержатся сорбитол, пропиленгликоль, полисахарид гликозаминогликан, которые способны удерживать до тысячи молекул воды в верхнем слое кожи. Соответственно, в составе крема они выполняют одинаковые функции с гиалуроновой кислотой или коллагеном. Но стоят такие кремы намного дешевле.

Совет №2. В составе крема не должно быть спирта и спиртосодержащих ароматизаторов

Основная функция антивозрастного крема – увлажнение и предостережение от испарения влаги, а соответственно, и от появления мимических морщин. Спирт и глицерин в составе антивозрастного крема сведут на нет его увлажняющие функции. Спирт вытягивает влагу из эпидермиса, поэтому для возрастной косметики он категорически не желателен. Глицерин в условиях украинского климата также работает на поглощение влаги из кожи.

Совет №3. Выбирайте крем с правильным витаминным составом

Если это дневной крем, то основным ингредиентом в его составе должно быть масло ши. Оно создает защитную пленку, которая препятствует испарению влаги из кожи и защищает от УФ-лучей. Витамины В, С и Е наполняют кожу множеством полезных микроэлементов. В ночном антивозрастном креме обязательным элементом является ретинол. Он способствует быстрому обновлению эпидермиса за счет участия в регуляции роста и развития клеток во время ночного сна. И также не забываем о витаминах В, С и Е.

Больше полезных советов смотрите в нашем видео:

Video: Как выбрать антивозрастной крем: тест-драйв средств Как и какой антивозрастной крем выбрать? Наш тест-драйв расставит все по своим местам. Смотрите в материале, как выбрать антивозрастной крем правильно