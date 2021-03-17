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«Язички горобця»: рецепт покроково

17.03.2021

Хочете скуштувати щось екзотичне та водночас омолодитися? Єгипетська страва з макаронних виробів «Язички горобця» не залишить вас байдужою. Дивіться рецепт у нашому матеріалі та відразу починайте готувати.

Інгредієнти:

  • Куряча тушка ціла
  • Цибуля – 3 шт
  • Морква – 3 шт
  • Селера стеблова
  • Пастернак коріння – 2 шт
  • Петрушка з корінням – пучок
  • Сіль, перець
  • Оливкова олія
  • Вершкове масло
  • Макаронні вироби «язички»

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Спосіб приготування:

  1. Всі овочі почистити та порізати. Зварити бульйон.
  2. Опустити у бульйон курку і варити 40 хвилин, додати сіль.
  3. Нагріти духовку до 180 градусів. Відварену курку помастити вершковим маслом та чорним перцем. Запікати 40 хвилин до золотистої скоринки.
  4. Пасерувати цибулю в олії до золотистої скоринки.
  5. Потім в цій же олії обсмажити «язички» (цибулю перед цим дістаємо та викидаємо, або використовуємо для інших потреб). Після чого вироби варимо у воді в пропорції ½.

Video: «Язички горобця»: рецепт покроково

Язички горобця - рецепт покроково. Як приготувати язички горобця, читайте в матеріалі

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