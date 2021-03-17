Хочете скуштувати щось екзотичне та водночас омолодитися? Єгипетська страва з макаронних виробів «Язички горобця» не залишить вас байдужою. Дивіться рецепт у нашому матеріалі та відразу починайте готувати.

Інгредієнти:

Куряча тушка ціла

Цибуля – 3 шт

Морква – 3 шт

Селера стеблова

Пастернак коріння – 2 шт

Петрушка з корінням – пучок

Сіль, перець

Оливкова олія

Вершкове масло

Макаронні вироби « язички »

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Спосіб приготування:

Всі овочі почистити та порізати. Зварити бульйон. Опустити у бульйон курку і варити 40 хвилин, додати сіль. Нагріти духовку до 180 градусів. Відварену курку помастити вершковим маслом та чорним перцем. Запікати 40 хвилин до золотистої скоринки. Пасерувати цибулю в олії до золотистої скоринки. Потім в цій же олії обсмажити « язички » (цибулю перед цим дістаємо та викидаємо, або використовуємо для інших потреб) . Після чого вироби варимо у воді в пропорції ½.

Video: «Язички горобця»: рецепт покроково Язички горобця - рецепт покроково. Як приготувати язички горобця, читайте в матеріалі