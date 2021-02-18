Гороскоп сумісності за знаками зодіаку: поради екстрасенса Якова Шнеєрсона

Гороскоп сумісності за знаками зодіаку допоможе вам знайти своє кохання! Для тих, хто ще не в парі, гороскоп дасть поради, як не помилитися у виборі другої половинки. А вже сформованим парам допоможе гармонізувати стосунки. У ролі купідона-провісника – екстрасенс і фіналіст 13 сезону «Битви екстрасенсів» Яків Шнеєрсон. Читайте свій гороскоп сумісності за зодіаком просто зараз!

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Овен

Кохання для Овна – це пекуча пристрасть, він сам вибирає партнера і завойовує його. Стосунки триватимуть довго, якщо партнер зможе підтримати інтерес Овна, не даючи себе завоювати цілком. Найбільш гармонійним буде союз із любителем авантюр і небезпечних пригод Стрільцем. Стрільці високо оцінять в своєму партнері Овні стабільність, вірність і відданість при цьому пом’якшать його егоїзм і напористість. Шлюбний союз між ними буде міцним і щасливим.

Телець

Повне взаєморозуміння ми побачимо між Тельцями і Раками. Обидва партнери – домосіди, схильні до сентиментальності. Врівноваженість і безтурботність Тельця – гарна протиотрута від перепадів настрою Рака. При цьому обидва прагнуть до матеріального благополуччя і захищеності. Подібні інтереси і бажання забезпечують гармонійний союз.

Близнюки

Близнюки дуже легко закохуються, але поверхневі та непостійні у своїх почуттях. Партнерам Близнюків потрібно бути живими, цікавими співрозмовниками і постійно змінюватися разом з ними. Ідеально підійдуть Терези – обидва не схильні до суперництва і, ймовірно, будуть завжди доходити згоди.

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Рак

Раніше вже говорилося про те, що найкращою половинкою для Рака буде Телець. Він буде зберігає вірність Тельцю і задовольняти його потреби. Раки іноді неприємно дивують коханих своєю безпричинною вразливістю, причому самі частенько говорять образливі речі. Не варто маніпулювати партнером, демонструючи свою образу. Навчіться цінувати приємні емоції, які ви отримуєте завдяки партнеру, помічати хороше і менше ображатися.

Лев

Ідеальні взаємини, на думку Лева, повинні будуватися таким чином: вподобана людина сама падає в їхні обійми, а потім стає слухняною і готовою виконати будь-яке бажання повелителя. Але навіть гордий Лев швидко стане чарівним кошеням в руках Водолія. Лев захоплюється сексуальною розкутістю Водолія, якого, в свою чергу, привертає пристрасть і життєлюбність Лева. У такому шлюбному союзі розлучення – рідкість.

Діва

У Дів до кохання ставлення дуже практичне, від партнера вони вимагають порядку, вірності та ясності у стосунках. Ідеальним буде союз зі Скорпіоном. Їхні характери доповнюють один одного: Діва – логік і аналітик, а Скорпіон наділений розвиненою фантазією. Діві подобається, що Скорпіон – ревнивий власник, при цьому вона відчуває себе коханою і захищеною.

Терези

Для Терезів ідеальним партнером стануть Близнюки. Терези йдуть назустріч Близнюкам, готових до експериментів. Ворог Терезів у справах сердечних – їхня вимогливість. Вони жадають абсолютного щастя, при цьому невтомно знаходять у стосунках приводи для прикростей. Будьте терплячішими до недоліків партнера.

Скорпіон

Скорпіонам ідеально підходять практичні Діви. Але представникам цього знака зодіаку потрібно намагатися контролювати свою поведінку, коли вони засмучені або злі. Не варто зриватися на інших, якщо у вас поганий настрій.

Стрілець

Стрільці, для того щоб стати щасливішими в особистому житті, повинні керуватися не тільки емоціями, а й здоровим глуздом. Якщо ви любите і цінуєте свого партнера, не варто дивитися на сторону, не дозволяйте легковажним тимчасовим захопленням зіпсувати серйозні стосунки.

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Козеріг

Риби вдихнуть романтику й ідеалізм в тверезий підхід Козерога, його буде тішити щедрість, з якою Риби випромінюють похвалу й кохання. Козерогам заважає порозумітися з коханою людиною надмірна самодисципліна. Навчіться знаходити час для відпочинку й особистого життя, частіше говоріть про свої почуття й не займайтеся робочими справами вдома, при цьому не картаючи себе за бездіяльність і лінь.

Водолій

Лев і Водолій – ідеальна пара. Але Водоліям необхідно намагатися бути м’якшими, причому не тільки зовні, але і внутрішньо. Якщо з вашою думкою не згодні, замість того, щоб злитися і карати партнера холодною поведінкою, постарайтеся зрозуміти його і не нав’язувати свою думку.

Риби

Мрійливій ​​і чуйній Рибі до душі припадуть прихована сила, твердість і впевненість у завтрашньому дні Козерога. Риби люблять перебільшувати, не шукайте драматичних переживань там, де для них немає навіть приводу! Шукайте в стосунках хороше, замість того щоб зациклюватися на поганому.

Video: Гороскоп сумісності за знаками зодіаку: поради екстрасенса Якова Шнеєрсона Гороскоп сумісності за знаками зодіаку від екстрасенса Якова Шнеєрсона допоможе вам вирішити, з ким з'єднати свою долю