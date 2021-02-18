Гороскоп совместимости по знакам зодиака: советы экстрасенса Якова Шнеерсона

Гороскоп совместимости по знакам зодиака поможет вам найти свою любовь! Для тех, кто еще не в паре, гороскоп даст советы, как не ошибиться в выборе второй половинки. А уже сформированным парам поможет гармонизировать отношения. В роли купидона-предсказателя – экстрасенс и финалист 13 сезона «Битвы экстрасенсов» Яков Шнеерсон. Читайте свой гороскоп совместимости по зодиаку прямо сейчас!



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Овен

Любовь для Овна – это жгучая страсть, он сам выбирает партнера и завоевывает его. Отношения продлятся долго, если партнер сумеет поддержать интерес Овна, не давая себя завоевать целиком. Наиболее гармоничным будет союз с любителем авантюр и опасных приключений Стрельцом. Стрельцы высоко оценят в своем партнере Овне стабильность, верность и преданность при этом смягчат его эгоизм и напористость. Брачный союз между ними будет крепким и благополучным.

Телец

Полное взаимопонимание мы увидим между Тельцами и Раками. Оба партнера – домоседы, склонны к сентиментальности. Уравновешенность и безмятежность Тельца – хорошее противоядие от перепадов настроения Рака. При этом оба стремятся к материальному благополучию и защищенности. Сходные интересы и желания обеспечивают гармоничный союз.

Близнецы

Близнецы очень влюбчивы, но поверхностны и непостоянны в своих чувствах. Партнерам Близнецов нужно быть живыми, интересными собеседниками и постоянно меняться вместе с ними. Идеально подойдут Весы – оба не склонны к соперничеству и, вероятно, будут всегда приходить к согласию.

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Рак

Ранее уже говорилось о том, что лучшей половинкой для Рака будет Телец. Он будет хранить верность Тельцу и удовлетворять его потребности. Раки иногда неприятно удивляют возлюбленных своей беспричинной обидчивостью, причем сами частенько говорят обидные вещи. Не стоит манипулировать партнером, демонстрируя свою обиду. Научитесь ценить приятные эмоции, которые вы получаете благодаря партнеру, замечать хорошее и меньше обижаться.

Лев

Идеальные отношения, по мнению Льва, должны строиться следующим образом: приглянувшийся человек сам падает в их объятия, а потом становится послушным и готовым исполнить любое желание повелителя. Но даже гордый Лев быстро станет прелестным котенком в руках Водолея. Лев восхищается сексуальной раскрепощенностью Водолея, которого в свою очередь привлекает страсть и жизнелюбие Льва. В таком брачном союзе разводы – редкость.

Дева

У Дев к любви отношение очень практичное, от партнера они требуют порядка, верности и ясности в отношениях. Идеальным будет союз со Скорпионом. Их характеры дополняют друг друга: дева – логик и аналитик, а скорпион наделен развитой фантазией. Деве нравится, что Скорпион – ревнивый собственник, при этом она чувствует себя любимой и защищенной.

Весы

Для Весов идеальным партнером станут Близнецы. Весы идут навстречу Близнецам, расположенным к экспериментам. Враг Весов в делах сердечных – их требовательность. Они жаждут абсолютного счастья, при этом без устали находят в отношениях поводы для огорчений и разочарований. Будьте терпимее к недостаткам партнера.

Скорпион

Скорпионам идеально подходят практичные Девы. Но представителям этого знака зодиака нужно стараться контролировать свое поведение, когда они расстроены или злы. Не стоит срываться на других, если у вас плохое настроение.

Стрелец

Стрельцы, для того чтобы стать счастливее в личной жизни, должны руководствоваться не только эмоциями, но и здравым смыслом. Если вы любите и цените своего партнера, не стоит смотреть на сторону, не позволяйте легкомысленным временным увлечениям испортить серьезные отношения.

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Козерог

Рыбы вдохнут романтику и идеализм в трезвый подход Козерога, его будет радовать щедрость, с которой Рыбы источают похвалу и любовь. Козерогам мешает достичь взаимопонимания с любимым человеком чрезмерная самодисциплина. Научитесь находить время для отдыха и личной жизни, чаще говорите о своих чувствах и не занимайтесь рабочими делами дома, при этом не коря себя за бездеятельность и лень.

Водолей

Лев и Водолей – идеальная пара. Но Водолеям необходимо стараться быть помягче, причем не только внешне, но и внутренне. Если с вашим мнением не согласны, вместо того, чтобы злиться и наказывать партнера холодным поведением, постарайтесь понять его и не навязывать ему свое мнение.

Рыбы

Мечтательной и чуткой Рыбе по душе придутся скрытая сила, твердость и уверенность в завтрашнем дне Козерога. Рыбы любят преувеличивать, не ищите драматических переживаний там, где для них нет даже повода! Ищите в отношениях хорошее, вместо того чтобы зацикливаться на плохом.

Video: Гороскоп совместимости по знакам зодиака: советы экстрасенса Якова Шнеерсона Гороскоп совместимости по знакам зодиака от экстрасенса Якова Шнеерсона поможет вам решить, с кем соеденить свою судьбу