Не любите дощовиту погоду через те, що ваше взуття постійно мокне? Експерт Костянтин Грубич знає, як зробити засіб від промокання взуття в домашніх умовах! Вам знадобляться прості та доступні засоби, що є вдома у кожної людини. Читайте, як зробити водовідштовхувальний засіб для взуття своїми руками!

Більше на тему: Як захистити взуття від бруду? Робимо засіб власноруч!

Для цього методу вам потрібні фен і воскова свічка.

Для початку підготуйте взуття: почистьте його та висушіть.

Етап №1. Ретельно натріть взуття воском. Можна використати воскову свічку, шматок бджолиного воску або навіть парафінову свічку.

Етап №2. Розтопіть віск на поверхні взуття. Для цього використайте звичайний фен. Увімкніть його на середню потужність і подуйте на взуття з відстані 10–20 см.

Більше на тему: Як правильно чистити срібло?

Обробляючи шкіряне взуття, будьте готові до того, що воно може потемніти. Якщо у вас, наприклад, червоні чоботи, то спробуйте спочатку обробити їх воском в якомусь малопомітному місці й подивитись, чи підходить вам такий колір.

Етап №3. Через 1–2 хвилини після висушування феном протріть взуття. У деяких місцях віск може помутніти, й поверхня здаватиметься не такою блискучою. Тому добре потріть цю ділянку ганчіркою з м’якої тканини та ще раз обробіть феном.

Video: Засіб від промокання взуття: секрет Костянтина Грубича Зробити засіб від промокання взуття своїми руками дуже просто! Для цього вам знадобиться віск та фен. Читайте, як зробити водовідштовхувальний засіб для взуття своїми руками