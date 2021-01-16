А ви знаєте, ким саме є в жіночому колективі? У студії «Все буде добре» Іванка Гончарук поділилася з нами своєю теорією. Вона поділила жінок за моделями їхньої поведінки. В аналізі теорії переможниці «Холостяк-8» допомогла експерт програми та психолог Оксана Зайцева. Докладніше про моделі жіночої поведінки – в нашому матеріалі.

Перебуваючи тривалий час у жіночому колективі, переможниця «Холостяк-8» Іванка Гончарук вивела свою теорію моделі поведінки жінок у колективі.

Фіфа

Егоїстка, зациклена на собі та на своїй зовнішності. Її легко впізнати за сукнею останньої моделі та за самовпевненим поглядом. Вона приходить на роботу останньою, а йде раніше за всіх. Адже Фіфу мало хвилюють робочі питання, а колеги здаються їй нудними квочками.

Як маніпулювати? Найчастіше Фіфа майже ні з ким не спілкується. Вона може з легкістю віддати комусь свою роботу і побігти на побачення. Вона ігнорує колектив, не помічає буденних проблем. Але її можна і навіть потрібно використовувати: вона може з легкістю вас познайомити з чоловіком, наприклад, другом свого хлопця. Також фіфа завжди дасть пораду стосовно одягу або нової дієти.

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Коментар від психолога. Така дівчина завжди викликатиме заздрість. Але її популярність і комунікабельність можна використовувати. А от боротися з нею немає сенсу, бо заздрість – це ваша проблема, а не її. І як до неї ставитися – вирішувати вам.

Безвідмовна

Відмінниця на роботі, яка завжди виконує все першою, проте не хизується цим. Порядна і скромна, вона не вміє казати «ні». І цим вдало користуються колеги, кожен раз перекладаючи на неї свої обов’язки. Безвідмовна зітхає, та мовчки береться за допомогу.

Як маніпулювати? У сучасних жінок завжди купа справ. Іноді вони невідкладні та потребують особистої присутності. Ось тут на допомогу приходить така безвідмовна колега.

Коментар від психолога. Ця жінка в колективі завжди буде цікавитись вашою роботою, вашими успіхами, пропонуватиме допомогу. Вона не тільки безвідмовна, а й найбільш невинний персонаж. Але ця поведінка говорить про внутрішні проблеми людини.

Нашіптувачка

Типова вискочка, яка бажає вислужитися. Вона чує та бачить усе, що відбувається в колективі. Також вона завжди готова поділитися інформацією з керівництвом. Доволі безпринципна особа, може успішно вдавати вашу подругу, а потім розказати шефові, що ви вже двічі запізнилися на роботу.

Як маніпулювати? Казати при ній те, що зіграє на вашу користь і позитивно вплине на ставлення керівництва, колег.

Коментар від психолога. Вона вислуговується перед керівниками. Охоче видасть вас, коли інші колеги намагатимуться прикрити. Але викривати її «злочин» при всіх краще не треба.

Базарна баба

Де гамір – там і вона. Де нема гамору – вона його створить. Базарна баба рідко буває кимось або чимось задоволена. Вона майстриня вчинити скандал на порожньому місці. Ніколи не промовчить. І навіть керівникові завжди скаже те, що думає.

Як маніпулювати? Найпростіший спосіб – не слухати її пліток. Але якщо це неминуче, треба вивести її на чисту воду. Найцікавіше те, що ображатися вона не буде, а навпаки, стане більше вас поважати, і навіть намагатиметься стати вашою подругою.

Коментар від психолога. Таким жінкам варто більше приділяти увагу своєму життю. Це жінки, котрі проблемами сторонньої людини переймаються більше, ніж своїми. Не тому, що не мають їх, а тому, що їм зручніше жити з думкою, що в них не так усе і погано.

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Базікало

У неї язик без кісток. Хочете ви чи ні, але вона розповість вам усе, про що чула зранку – політична ситуація в Іраку, скільки коштують гаджети і де продати килим. Вона добра, відкрита, тому викликає довіру. Але часто просто не думає, що і кому говорить.

Як маніпулювати? Взагалі такі люди дуже цікаві, вони приносять багато корисної інформації. Але на роботі треба ще й працювати. Якщо вона невчасно завела бесіду, скажіть, що дуже зайняті і зможете вислухати її через 5 хвилин. Стільки часу їй важко буде витримати без балачок, тому вона переключиться на іншого.

Коментар від психолога. Недарма ця модель жіночої поведінки стоїть у самому кінці. Вона здається невинною, незначною, бо «що тут такого? це звичайна бесіда». Насправді в неї є свої проблеми. Жінці буде важко побудувати взаємини в колективі, бо вона розповідає чужі таємниці (не бажаючи нікому зла). Таким чином, ця особа легко залишиться на самоті.