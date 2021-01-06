Ви виявили на собі вінець безшлюбності? Не впадайте у відчай, бо його можна позбутися та жити далі щасливим повноцінним життям. Олена Курилова розповіла для «Все буде добре» нашій героїні, як врятувати від цієї біди свою доньку. Детальніше про те, як позбутися вінця безшлюбності, – в матеріалі.

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Існує 3 етапи позбавлення від цієї біди:

Зробіть ляльку-мотанку

Старовинний український оберіг – мотанка «нерозлучники». У цих ляльок одна спільна рука-основа, тому споконвіку вони символізували вдале заміжжя і зберігали свого власника від самотності.

Нам знадобиться:

паличка (діаметр 1 – 1,5 см, довжина 20 – 25 см);

біла тканина на спільну руку (ширина 14 см, довжина – більша на 5 см, ніж довжина палички);

2 клапті білої тканини для основи (хлопець – 17 на 17 см, дівчина – 17 на 28 см);

шматок тканини для брюк розміром 17 на 22 см;

вата;

нитки червоні.

При виготовленні «нерозлучників» не можна використовувати ножиці або голки. Нитки слід обривати і зав’язувати. В оберегів немає терміну придатності, вони можуть служити сімейному щастю постійно.

Порядок роботи:

Основу-паличку кладемо на тканину, бічні края якої загортаємо всередину і починаємо обмотувати. З боків робимо обв’язки червоною ниткою. Загальна рука готова. Верхня основа (голова і груди) робляться так: основу спочатку треба надіти на «руку», а тільки потім сформувати талію. Штани для хлопця робляться теж просто. Беремо шматок тканини, загортаємо краї всередину, потім складаємо посередині і одягаємо на паличку. Залишилося підв’язати ниткою. Оберіг потрібно повісити над вхідними дверима, щоб привернути в будинок сімейне щастя.

Важливо закріпити обряд молитвою

Для закріплення ритуалу треба прочитати молитву подумки, заплющивши очі:

«Янголи моєї доньки (ім’я), ви на мене дивитесь, смуток мій відаєте, про нього плачете. Вкажіть шлях судженому, нехай прийде до (ім’я доньки) любов міцна, любов вічна, не проточна, нехай вросте любов в землю-матінку під корінням дерева могутнього».

Купуємо чоловічу річ

І наостанок, щоб остаточно притягнути чоловічу енергію в дім, треба купити чоловічу річ: футболку – повісити в шафі, або капці – поставити перед дверима, ложку для взуття – покласти біля свого взуття.

Такі дії ще більше зміцнять силу оберега і притягнуть позитивну світлу енергетику до доньки, яка допоможе зустріти її долю.