Спортсмен та експерт «Все буде добре» Тимур Мазур випробував на собі найпопулярніші народні експрес-варіанти боротьби із сонливістю. Вам вже набридло засинати на ходу? Ви хочете вночі додивитись улюблений фільм до кінця? Тепер ми знаємо, що робити у таких випадках. Деталі – в нашому матеріалі.

У шоу «Все буде добре» Тимур Мазур випробував на собі методи боротьби зі сонливістю. Він мав на меті додивитись фільм до кінця. Що ж допомогло чоловіку перемогти сон?

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Випити кави. Всі ми гадаємо, що вона буде нашим справжнім порятунком. Але тільки один зі ста не захоче і далі спати. Тимур не розглядав цей варіант, бо не п’є каву. Але, якщо все ж збираєтесь випити кави, пам’ятайте, вас врятує лише 100% арабіка. Не пийте розчинну каву, бо лише більше хотітимете спати. Наш тренер всім категорично заборонив її вживати. Зробити невелику розминку. Непоганий варіант: дотягнутися пальцями до п’ят (5 разів). Після цих вправ Тимура вистачило лише на півгодини. Тобто метод дієвий, але результат не довготривалий. Випити склянку холодної води. Нашої зірки вистачило лише на декілька хвилин, хоча він випив навіть дві склянки води. Вмитися, помити руки холодною водою. Цього вистачило лише на 10 хвилин, але спочатку Тимур трошки прокинувся. Потерти вуха. Кажуть, що це покращує кровообіг і регуляцію нервової системи. Цей експеримент продемонстрував, що метод дієвий, але на хвилин 20. З’їсти скибочку лимона. Тренер скуштував навіть кілька скибочок, але суворо прокоментував, що “метод не працює”. Випити білий чай з імбиром. Ефективність цього способу була помітна одразу. Експерт випив кілька чашок цього чарівного напою та просто на очах почав розквітати.

Третє місце за оцінкою Тимура Мазура займає метод тертя вух, друге місце – невелика розминка. А нашим переможцем став білий чай з імбиром.

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