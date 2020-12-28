Салат на Новий рік 2020: «Фруктовий рулет»
28.12.2020
Приготуйте фруктовий салат на Новий рік 2021! «Все буде добре» рекомендує корисний делікатес, бо він приємно здивує ваших гостей своїм незабутнім смаком. Покроковий рецепт фруктового салату на Новий рік дізнайтеся в нашому матеріалі.
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Для салату:
- Яблуко – 1 шт.
- Груша – 1 шт.
- Ківі – 1 шт.
- Виноград
- Консервований ананас – 100 г
- Апельсин – 1 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Коньяк – 50 г
Для глазурі:
- Вода – 150 г
- Цукор – 90 г
- Чорний шоколад – 180 г
Для соусу:
- Мед – 2 ст. л.
- Сік ½ лимона
Для декору:
- Білок з 1 яйця
- Цукрова пудра – 200 г
- Сік ½ лимона
Приготування глазурі:
- Наливаємо воду в сотейник. Додаємо цукор.
- Ставимо на плиту й постійно помішуємо віничком, щоб цукор повністю розчинився й ми отримали сироп. Варимо 10–15 хв.
- Щоб глазур вийшла правильної консистенції, використовуємо лише один вид шоколаду.
- У кип’ячену воду додаємо чорний шоколад та маленький шматочок вершкового масла.
- Варимо ще декілька хвилин та вимикаємо. Лишаємо глазур охолонути, щоб вона набула густої консистенції.
Приготування соусу:
Змішуємо мед та лимонний сік.
Приготування салату:
- Нарізаємо фрукти великими шматочками.
- Розігріваємо пательню, додаємо вершкове масло для смаження.
- На розігріту пательню закидаємо всі фрукти, окрім винограду. Його додаємо вже наприкінці смаження.
- Після винограду виливаємо на пательню соус і тушкуємо близько 10 хвилин, доки не випарується вся рідина.
- Вливаємо коньяк в пательню з готовими фруктами та підпалюємо. Коньяк надає фруктам особливий насичений присмак.
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Приготування декору:
- Для декору готуємо айсинг. Спочатку збиваємо білок разом з цукровою пудрою.
- Вливаємо сік половинки лимону.
- Збиваємо суміш до утворення стійкої піни.
- Беремо кондитерську плівку або пергамент. Тонким рівномірним шаром розподіляємо по ній глазур. Надаємо плівці форми рулету й ставимо в холодильник на 15 хв. Так само робимо бортики для рулету.
- Викладаємо на тарілку охолоджені фрукти. Поверх них ставимо шоколадну глазур з бортиками.
- Зверху рулет прикрашаємо айсингом та фруктами.
Video: Салат на Новий рік 2020: «Фруктовий рулет»
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