Как приготовить маринованные огурцы

Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
Все буде добре

Маринованные огурцы: рецепты на зиму

04.07.2023
Консервирование огурцов — это целое искусство. Рецептов приготовления очень много, и каждый из них превращает овощи в изысканное вкусное блюдо. Редакция сайта STB.UA собрала три самых вкусных рецепта маринованных огурцов на зиму. Читайте пошаговые инструкции в материале.
 iStock-591806096

Маринованные огурцы с виноградом

Ингредиенты:

  • Огурцы — 700 г
  • Виноград кислых сортов — 100 г
  • Листья винограда — 2 шт.
  • Чеснок — 4 зуб.
  • Петрушка — 3 шт.
  • Корень хрена — 40 г
  • Листья хрена — 1 шт.
  • Соцветия укропа — 2 шт.
  • Перец чили — 0,25 стручка

Для маринада:

  • Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец черный горошек — 5 шт.
  • Перец душистый горошек — 5 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления:

  1. В предварительно вымытую и стерилизованную банку положить листья винограда, хрена, соцветия укропа, зелень петрушки.
  2. Добавить измельченный корень хрена, перец чили и разрезанные зубчики чеснока.
  3. Плотно заложить огурцы в банку, заполняя просветы виноградными ягодами.
  4. Ошпарить дважды огурцы и вылить ту же жидкость в кастрюлю. Всыпать соль, сахар, положить лавровый лист, черный и душистый перец горошком.
  5. Перемешать и прокипятить. Залить ошпаренные огурцы маринадом.

маринованные огурцы

Маринованные огурцы с красной смородиной

Ингредиенты:

  • Огурцы — 700 г
  • Красная смородина — 100 г
  • Листья смородины — 3 шт.
  • Листья вишни — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Соцветия укропа — 1 шт.

Для маринада:

  • Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл
  • Сок красной смородины — 200 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец черный горошек — 5 шт.
  • Перец душистый горошек — 5 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Заложить в банку листья смородины, вишни, соцветия укропа, разрезанный чеснок, огурцы и виноград. Дважды ошпарить.
  2. Влить в воду из-под ошпаренных огурцов сок красной смородины, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец горошком.
  3. Прокипятить и залить маринад в банку.

Больше по теме: Маринованный виноград: рецепт приготовления

Маринованные огурцы с томатной пастой и корицей

Ингредиенты:

  • Огурцы — 700 г
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Лук — 1 шт.
  • Соцветия укропа — 1 шт.
  • Листья хрена — 1 шт.

Для маринада:

  • Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл
  • Томатная паста — 300 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец черный горошек — 5 шт.
  • Перец душистый горошек — 5 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Корица — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. На дно банки положить разрезанный чеснок, листья хрена и соцветия укропа.
  2. Лук, нарезанный кольцами, заложить в банку вместе с огурцами и дважды ошпарить.
  3. В жидкости из-под ошпаренных огурцов разбавить томатную пасту, всыпать соль, сахар, корицу, положить лавровый лист, черный и душистый перец горошком. Прокипятить и залить в банку.
  4. Все три банки огурцов, накрытых крышками, стерилизовать 15 минут. Достать из кипятка и закатать.

соленые огурцы

Больше по теме: Консервированный болгарский перец: рецепт на зиму

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
вбд
Все буде добре

Рецепт домашнего хлебного кваса

 Как приготовить маринованные огурцы
Все буде добре

Рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян

 Как приготовить маринованные огурцы
Все буде добре

Как приготовить зеленый борщ: рецепт Игоря Мисевича

 Как приготовить маринованные огурцы
Все буде добре

Что приготовить на ужин: топ 5 блюд

 диетические голубцы рецепт
Все буде добре

Диетические голубцы: рецепт с пшеном и грибами

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашний майонез: рецепт пошаговый от Эктора Хименес-Браво
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить