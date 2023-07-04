Як приготувати мариновані огірки

Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Мариновані огірки: рецепти на зиму

04.07.2023

Консервування огірків – це ціле мистецтво. Рецептів приготування дуже багато, і кожен із них перетворює овочі на вишукану смачну страву. Редакція сайту STB.UA зібрала три найсмачніші рецепти маринованих огірків на зиму. Читайте покрокові інструкції у матеріалі.

iStock-591806096

Мариновані огірки з виноградом

Інгредієнти:

  • Огірки  ̶  700 г
  • Виноград кислих сортів – 100 г
  • Листя винограду – 2 шт.
  • Часник – 4 зуб.
  • Петрушка — 3 шт.
  • Корінь хрону – 40 г
  • Листя хрону — 1 шт.
  • Суцвіття кропу — 2 шт.
  • Перець чилі — 0,25 стручка

Для маринаду:

  • Вода з-під ошпарених огірків –  700 мл
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Сіль — 1 ст. л.
  • Перець чорний горошок — 5 шт.
  • Перець духмяний горошок — 5 шт.
  • Лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. У попередньо вимиту та стерилізовану банку покласти листя винограду, хрону, суцвіття кропу, зелень петрушки.
  2. Додати подрібнений корінь хрону, перець чилі та розрізані зубчики часнику.
  3. Щільно закласти огірки в банку, заповнюючи просвіти виноградними ягодами.
  4. Ошпарити двічі огірки і вилити ту ж рідину в каструлю. Всипати сіль, цукор, покласти лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком.
  5. Перемішати та прокип’ятити. Залити ошпарені огірки маринадом.

маринованные огурцы

Мариновані огірки з червоною смородиною

Інгредієнти:

  • Огірки – 700 г
  • Червона смородина – 100 г
  • Листя смородини – 3 шт.
  • Листя вишні –  3 шт.
  • Часник –  2 зуб.
  • Суцвіття кропу – 1 шт.

Для маринаду:

  • Вода з-під ошпарених огірків – 700 мл
  • Сік червоної смородини – 200 мл
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сіль –  1 ст. л.
  • Перець чорний горошок — 5 шт.
  • Перець духмяний горошок — 5 шт.
  • Лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Закласти в банку листя смородини, вишні, суцвіття кропу, розрізаний часник, огірки та виноград. Двічі ошпарити.
  2. Влити у воду з-під ошпарених огірків сік червоної смородини, додати сіль, цукор, лавровий лист , чорний та духмяний перець горошком.
  3. Прокип’ятити та залити маринад у банку.

Більше на тему: Маринований виноград: рецепт приготування

Мариновані огірки з томатною пастою та корицею

Інгредієнти:

  • Огірки – 700 г
  • Часник –  2 зуб.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Суцвіття кропу – 1 шт.
  • Листя хрону –  1 шт.

Для маринаду:

  • Вода, з-під ошпарених огірків – 700 мл
  • Томатна паста –  300 мл
  • Цукор –  2 ст. л .
  • Сіль –  1 ст. л .
  • Перець чорний горошок — 5 шт.
  • Перець духмяний горошок — 5 шт.
  • Лавровий лист — 3 шт.
  • Кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. На дно банки покласти розрізаний часник, листя хрону та суцвіття кропу.
  2. Цибулю, нарізану кільцями, закласти в банку разом із огірками та двічі ошпарити.
  3. У рідині з-під ошпарених огірків розбавити томатну пасту, всипати сіль, цукор, корицю, покласти лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком. Прокип’ятити і залити в банку.
  4. Всі три банки огірків, накритих кришками, стерилізувати 15 хвилин. Дістати з окропу і закатати.

соленые огурцы

Більше на тему: Консервований болгарський перець: рецепт на зиму

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
вбд
Все буде добре

Рецепт домашнього хлібного квасу

 Як приготувати мариновані огірки
Все буде добре

Рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян

 Як приготувати мариновані огірки
Все буде добре

Як приготувати зелений борщ: рецепт Ігоря Місевича

 Як приготувати мариновані огірки
Все буде добре

Що приготувати на вечерю: топ 5 страв

 диетические голубцы рецепт
Все буде добре

Дієтичні голубці: рецепт із пшоном і грибами

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашній майонез: рецепт покроковий від Ектора Хіменес-Браво
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати