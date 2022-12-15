Салат на Новый год 2023: мексиканский салат «Пиканте»
15.12.2022
Настало время салатов на Новый год 2023! Актриса Ольга Сумская поделилась рецептом «Пиканте», который украсит ваш стол. Необычное сочетание продуктов удивит приятным вкусом, а съедобная корзинка станет вкусным дополнением к блюду. Читайте, как приготовить мексиканский салат «Пиканте», в нашем материале.
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Продукты:
- Кукурузная мука – 200 г
- Пшеничная мука – 200 г
- Теплая вода – 120 мл
- Подсолнечное масло – 1 ст. л.
- Кукуруза – 1 банка
- Листья салата – 3 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Руккола – 20 г
- Кинза – 0,5 пучка
- Половинка лайма
- Уксус винный – 1 ст. л.
- Тмин – 1 ч. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Масло оливковое – 5 ст. л.
- Филе куриное – 150 г
- Перец чили – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Соль, перец, сахар по вкусу
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Приготовление:
- Кукурузную муку смешать с пшеничной мукой. Затем соединяем теплую воду с подсолнечным маслом. Замешиваем тесто. Оставляем его настаиваться 30 мин.
- Делаем соус. Смешиваем тмин, сок половинки лайма, винный уксус, измельченную кинзу, соль, перец, мед, оливковое масло, перец чили. Взбиваем все блендером.
- Мясо приправить солью и перцем. Обжариваем с каждой стороны по 3–4 минуты.
- Смешиваем кукурузу, листья салата, рукколу, помидоры, лук и соус. Добавить ломтики авокадо.
- Готовое мясо на 20 мин. помещаем в фольгу, чтобы оно пропиталось собственным соком.
- Разделяем тесто на 6 одинаковых частей, каждую из которых нужно тонко раскатать. Затем кладем коржи на любую чашку или миску, чтобы тесто приобрело нужную форму, и выпекаем при 200 градусах 10 мин.
- Выкладываем салат в корзиночки.