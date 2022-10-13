Проекты
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Все проекты
ua
Все буде добре

Как сделать сыр фета в домашних условиях: рецепт Константина Грубича

13.10.2022

Эксперт по качеству Константин Грубич поделился рецептом козьего сыра фета, который является не только вкусным, но и очень полезным. Его часто используют в салатах и закусках, а срок хранения продукта превышает 12 месяцев! Как сделать сыр фета в домашних условиях, узнайте в нашем материале!

iStock-577945994

Больше по теме: Крем-суп из репы с сыром сулугуни: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • Козье молоко — 2 л
  • Сметана домашняя — 200 мл
  • Пепсин — 1 г
  • Вода кипяченая — 250 мл

Больше по теме: Домашний сыр чечил (косичка). Рецепт Микаэля Арояна

Приготовление:

  1. Разделить молоко на две части.
  2. Половину разогреть на малом огне до 38 °C, вторую половину смешать со сметаной.
  3. Растворить пепсин в кипяченой воде, затем влить к молоку со сметаной.
  4. Смешать две части молока в эмалированной кастрюле, оставить на шесть часов в теплом месте.
  5. Затем слить сыворотку, замотать сыр в марлю, поместить под пресс еще на 12 часов.

ВАЖНО: необходимо хорошо отжать сыр.

После приготовления хранить сыр в солевом растворе (на 1 литр воды развести 100 г соли и 1 ч. л. хлористого кальция).

В таком растворе сыр может храниться год!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
смузи молодости
Все буде добре

Эликсир молодости: витаминный смузи

 Сыр фета в домашних условиях: рецепт приготовления
Все буде добре

Крем-суп из репы с сыром сулугуни: рецепт пошагово

 сырники рецепт
Все буде добре

Простой рецепт сырников

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашний майонез: рецепт пошаговый от Эктора Хименес-Браво

 Сыр фета в домашних условиях: рецепт приготовления
Все буде добре

Классический рецепт домашнего глинтвейна

 рецепт
Все буде добре

Рецепт маринованного перца по-испански
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить