Маринованные белые грибы на зиму: рецепт пошаговый

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Маринованные белые грибы в вине: рецепт приготовления

13.10.2022

А вы знаете рецепт вкусных маринованных белых грибов на зиму? Его секрет кроется в вине! Читайте, как приготовить маринованные белые грибы на зиму в вине в нашем материале!

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Ингредиенты:

  • Грибы белые – 500 г
  • Сухое вино – 1/2 ст.
  • Лимон – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубч.
  • Черный перец горошком – 2 шт.
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Соль – 2 ч. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Уксус – 2 ст. л.
  • Листья дуба или вишни – 2 шт.

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Приготовление:

  1. Грибы почистите, промойте в воде с уксусом. Нарезать. Опустите грибы в кипящую воду на 10 минут, добавьте в кастрюлю уксус и соль.
  2. Разогрейте вино с водой, чтобы испарился алкоголь. Добавьте в маринад чеснок, соль, сахар, гвоздику, перец горошком, листья вишни или дуба, лимонный сок.
  3. Проварите грибы в маринаде в течение 10 минут. Переложите грибы в стерилизованные банки, залейте маринадом.

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