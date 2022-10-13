Маринованные белые грибы на зиму: рецепт пошаговый

Маринованные белые грибы в вине: рецепт приготовления
13.10.2022
А вы знаете рецепт вкусных маринованных белых грибов на зиму? Его секрет кроется в вине! Читайте, как приготовить маринованные белые грибы на зиму в вине в нашем материале!
Ингредиенты:
- Грибы белые – 500 г
- Сухое вино – 1/2 ст.
- Лимон – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубч.
- Черный перец горошком – 2 шт.
- Гвоздика – 2 шт.
- Соль – 2 ч. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Уксус – 2 ст. л.
- Листья дуба или вишни – 2 шт.
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Приготовление:
- Грибы почистите, промойте в воде с уксусом. Нарезать. Опустите грибы в кипящую воду на 10 минут, добавьте в кастрюлю уксус и соль.
- Разогрейте вино с водой, чтобы испарился алкоголь. Добавьте в маринад чеснок, соль, сахар, гвоздику, перец горошком, листья вишни или дуба, лимонный сок.
- Проварите грибы в маринаде в течение 10 минут. Переложите грибы в стерилизованные банки, залейте маринадом.
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