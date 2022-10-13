Мариновані білі гриби на зиму: рецепт покроковий

Мариновані білі гриби у вині: рецепт приготування
13.10.2022
А ви знаєте рецепт смачних маринованих білих грибів на зиму? Його секрет ховається у вині! Читайте, як приготувати мариновані білі гриби на зиму у вині в нашому матеріалі!
Інгредієнти:
- Гриби білі – 500 г
- Сухе вино – 1/2 ст.
- Лимон – 1 шт.
- Часник – 2 зубч.
- Чорний перець горошком – 2 шт.
- Гвоздика – 2 шт.
- Сіль – 2 ч. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Оцет – 2 ст. л.
- Листя дуба або вишні – 2 шт.
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Приготування:
- Гриби почистити, промити у воді з оцтом. Нарізати. Опустити гриби в киплячу воду на 10 хвилин, додати в каструлю оцет і сіль.
- Розігріти вино з водою, щоб випарувався алкоголь. Додати в маринад часник, сіль, цукор, гвоздику, перець горошком, листя вишні або дуба, лимонний сік.
- Проварити гриби в маринаді протягом 10 хвилин. Перекласти гриби в стерилізовані банки, залити маринадом.
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