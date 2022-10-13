Мариновані білі гриби на зиму: рецепт покроковий

Мариновані білі гриби у вині: рецепт приготування

А ви знаєте рецепт смачних маринованих білих грибів на зиму? Його секрет ховається у вині! Читайте, як приготувати мариновані білі гриби на зиму у вині в нашому матеріалі!

Інгредієнти:

Гриби білі – 500 г

Сухе вино – 1/2 ст.

Лимон – 1 шт.

Часник – 2 зубч.

Чорний перець горошком – 2 шт.

Гвоздика – 2 шт.

Сіль – 2 ч. л.

Цукор – 2 ст. л.

Оцет – 2 ст. л.

Листя дуба або вишні – 2 шт.

Більше на тему: Рибний борщ з білими грибами

Приготування:

Гриби почистити, промити у воді з оцтом. Нарізати. Опустити гриби в киплячу воду на 10 хвилин, додати в каструлю оцет і сіль. Розігріти вино з водою, щоб випарувався алкоголь. Додати в маринад часник, сіль, цукор, гвоздику, перець горошком, листя вишні або дуба, лимонний сік. Проварити гриби в маринаді протягом 10 хвилин. Перекласти гриби в стерилізовані банки, залити маринадом.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре