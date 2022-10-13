Мариновані білі гриби на зиму: рецепт покроковий

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Все буде добре

Мариновані білі гриби у вині: рецепт приготування

13.10.2022

А ви знаєте рецепт смачних маринованих білих грибів на зиму? Його секрет ховається у вині! Читайте, як приготувати мариновані білі гриби на зиму у вині в нашому матеріалі!

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Інгредієнти:

  • Гриби білі – 500 г
  • Сухе вино – 1/2 ст.
  • Лимон – 1 шт.
  • Часник – 2 зубч.
  • Чорний перець горошком – 2 шт.
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Сіль – 2 ч. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Оцет – 2 ст. л.
  • Листя дуба або вишні – 2 шт.

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Приготування:

  1. Гриби почистити, промити у воді з оцтом. Нарізати. Опустити гриби в киплячу воду на 10 хвилин, додати в каструлю оцет і сіль.
  2. Розігріти вино з водою, щоб випарувався алкоголь. Додати в маринад часник, сіль, цукор, гвоздику, перець горошком, листя вишні або дуба, лимонний сік.
  3. Проварити гриби в маринаді протягом 10 хвилин. Перекласти гриби в стерилізовані банки, залити маринадом.

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