Комплекс упражнений для ленивых от Аниты Луценко

Упражнения для ленивых от Аниты Луценко

Убрать лишние накопления жира поможет техника Аниты Луценко. Упражнения можно делать просто лежа на диване! Этот комплекс упражнений для ленивых поможет вам сбросить лишний вес и быстро привести себя в форму. Смотрите в нашем материале упражнения от Аниты Луценко.

Жировые ловушки – это места на теле человека, где, в зависимости от пола и генетики, может накапливаться жир. Они не зависят от общего веса, т. е. могут быть даже у худых. Зачастую такими проблемными местами у женщин становится область над коленями и бедра.

Комплекс состоит из 3 упражнений!

Упражнение №1

Лёжа на спине, выпрямите ноги под углом 90 градусов к телу, руки вытянуты вдоль тела. Мышцы обеих ног напряжены, носки тянутся вверх. В такой позе находимся 30 секунд.

Согните правую ногу, напрягая все мышцы. Верните в исходное положение и повторите другой ногой. Выполняйте упражнение в одном ритме без пауз 15 раз.

С помощью этих упражнений мы тренируем переднюю поверхность бедра, тем самым подкачивая те проблемные места над коленями. На этом этапе работают мышцы пресса, что параллельно подтянет наш живот, и мышцы голени.

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Упражнение №2

Положение то же, что и на первом этапе. Левая нога вверху, правая согнута в колене. Стопы обеих ног прямые, т.е. стопа левой ноги — параллельна потолку. Мышцы ног должны быть напряжены. Чередуйте сгибание и разгибание ног. Выполняйте упражнение в одном ритме без пауз 15 раз.

Этими движениями мы будем прорабатывать переднюю поверхность бедра, что также поспособствует подтяжке верхней части ног и устранению «жировых ловушек» над коленями.

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Упражнение №3

Ноги подняты вверх, мышцы напряжены. Разверните ноги так, чтобы колени максимально смотрели в стороны. Левая пятка впереди правой ноги. Надавливайте левой ногой на правую, а правой – сопротивляйтесь! Выполняйте упражнение на протяжении 2 минут, чередуя то правую, то левую ногу.

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Согните ноги в коленях, положите правую лодыжку поверх левой. Надавите правой ногой на левую, при этом сопротивляйтесь левой ногой. Вернитесь в первую позицию и повторите весь этап 15 раз.

Выполняя этот комплекс ежедневно, уже в течение недели вы увидите первый результат! А через месяц ваши ножки преобразятся, и «жировые ловушки» заметно уменьшатся!

Video: Упражнения для ленивых от Аниты Луценко Смотрите, какие упражнения для похудения рекомендует делать Анита Луценко. Этот комплекс упражнений для ленивых поможет вам сбросить лишний вес. Смотрите упражнения от Аниты Луценко