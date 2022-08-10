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Все буде добре

Горячий кофейный скраб от целлюлита: как сделать в домашних условиях

10.08.2022

Хотите избавиться от ненавистного целлюлита? Татьяна Литвинова знает рецепт горячего кофейного скраба, благодаря которому вы забудете об апельсиновой корке уже через 10 дней! После этой салонной процедуры в домашних условиях ваш объем уменьшится на целых 3 сантиметра!

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Ингредиенты:

  • Кофе – 100 г
  • Корица молотая – 25 г
  • Настойка жгучего перца – 25 мл
  • Оливковое масло – 2 ст. л.

Приготовление:

В кофемолке измельчить 100 граммов кофе. Смешать кофе с 25 граммами молотой корицы. Дальше добавить настойку перца. Влить в скраб 2 столовые ложки оливкового масла. Затем все тщательно перемешать. Приготовленного горячего кофейного скраба от целлюлита будет достаточно на 3-5 раз. Хранить его можно в течение 10 дней.

Использование:

Нанести скраб во время купания на проблемные участки тела и массировать поверхность кожи в течение 10 минут. Тщательно смыть скраб теплой водой с гелем для душа, избегая попадания в глаза. Затем обтереть кожу кубиками льда или облиться холодной водой.

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Воздействие горячего кофейного скраба от целлюлита

Кофе выравнивает поверхность кожи, а корица выводит лишнюю влагу из тканей. Но обязательно необходимо сделать аллергопробу. Нанесите средство на тыльную сторону руки на 5 минут – затем смойте теплой водой. Если нет раздражения и высыпаний, пользоваться можно. Но если у вас есть аллергия, то корицу можно заменить порошком имбиря. Следующий компонент – перец – улучшает микроциркуляцию крови. А оливковое масло омолаживает кожу и делает ее упругой.

Video: Горячий кофейный скраб от целлюлита: как сделать в домашних условиях

Как сделать горячий кофейный скраб от целлюлита в домашних условиях? Читайте пошаговый рецепт о том, как сделать кофейный скраб от целлюлита

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