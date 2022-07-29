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Все буде добре

Как варить цветную капусту: мастер-класс Натальи Левензон

29.07.2022

А вы знаете, как варить цветную капусту? Сезон этого полезного овоща в самом разгаре, но многие хозяйки не умеют его хорошо готовить. Наталья Левензон решила помочь решить эту проблему. И сегодня, в своем мастер-классе, кулинар раскроет все секреты правильного приготовления цветной капусты!

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Прежде чем начать варить цветную капусту, ее нужно хорошо промыть. Замочите капусту на 5 -7 мин в соляном растворе (1 ст. л. воды на 1 л воды). Так вы очистите овощ от грязи и мелких жучков.

Проблема 1: Горький привкус

Чтобы капуста не имела горьковатого привкуса, перед варкой нужно замочить ее на 5-10 минут в молоке. Оно сделает капусту нежной на вкус и избавит горчинки. Воду лучше не добавлять.

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Проблема 2: Потеря цвета после варки

Во время варки белый цвет капусты может измениться на серый. Это происходит из-за ненадлежащих условий хранения овоща: например, если капуста долго пролежит в холодильнике, или в тепле под прямыми солнечными лучами. Чтобы этого не произошло, нужно добавить в кипяток 2 ч. л. сахара. Но если капуста все же успела потемнеть, то спасти ситуацию помогут 2 ч. л. лимонного сока.

Проблема 3: Неприятный запах

Чтобы избежать неприятного запаха при варке, нужно смочить марлю в уксусно-водном растворе, затем выложить ее на кастрюлю и накрыть крышкой. Уксус впитает в себя запах и спасет от вони, а крышка не даст распространяться, собственно, запаху уксуса.

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Video: Как варить цветную капусту: мастер-класс Натальи Левензон

Как варить цветную капусту? В своем мастер-классе Наталья Левензон расскажет о распространенных ошибках приготовления овоща и покажет как правильно варить цветную капусту

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