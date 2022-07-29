Як правильно варити цвітну капусту

Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Як варити цвітну капусту: майстер-клас Наталії Левензон

29.07.2022

А ви знаєте, як варити цвітну капусту? Сезон цього корисного овочу саме у розпалі, але багато господинь не вміють його як слід готувати. Наталія Левензон вирішила допомогти вирішити цю проблему. І сьогодні, у своєму майстер-класі, кулінар розкриє всі секрети правильного приготування цвітної капусти!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маринована цвітна капуста: рецепт приготування

iStock-497863666

Перш ніж почати варити цвітну капусту, її потрібно добре промити. Замочіть капусту на -7 хв соляному розчині (1 ст. л. води на 1 л води). Так ви очистите овоч від бруду та дрібних жучків.

 Проблема 1: Гіркуватий присмак

Щоб капуста не мала гіркуватого присмаку, перед варінням потрібно замочити її на 5-10 хвилин у молоці. Воно зробить капусту ніжною на смак та позбавить гіркуватості. Воду краще не додавати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запечена цвітна капуста: рецепт приготування

 Проблема 2:  Втрата кольору після варки

Під час варіння білосніжний колір капусти може змінитися на сірий. Це відбувається через неналежні умови зберігання овочу: наприклад, якщо капуста довго пролежить у холодильнику, або в теплому місці під прямими сонячними променями. Щоб цього не сталося, потрібно додати в окріп2 ч. л. цукру. Але якщо капуста все ж встигла потемніти, то врятувати ситуацію допоможуть 2 ч. л. лимонного соку.

Проблема 3: Неприємний запах 

Щоб уникнути неприємного запаху під час варіння, потрібно змочити марлю в оцтово-водному розчині, потім викласти її на каструлю та накрити кришкою. Оцет вбере в себе запах і врятує від смороду, а кришка не дасть розповсюджуватися власне оцтовому аромату.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Як варити цвітну капусту: майстер-клас Наталії Левензон

Як варити цвітну капусту? У своєму майстер-класі Наталя Левензон розповість про найпоширеніші помилки приготування овоча та покаже як правильно варити цвітну капусту

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
вбд
Все буде добре

Рецепт маринованих огірків та помідорів: експрес-метод за 30 хвилин від Марини Шевченко

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашній майонез: рецепт покроковий від Ектора Хіменес-Браво

 Як правильно варити цвітну капусту
Все буде добре

Малосольні огірки: простий і швидкий рецепт

 Як правильно варити цвітну капусту
Все буде добре

Покрокове приготування ідеальних ролів Філадельфія!

 Як правильно варити цвітну капусту
Все буде добре

Стручкова квасоля для схуднення: секрети приготування

 как сварить кукурузу
Все буде добре

Як вибрати та приготувати кукурудзу
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати