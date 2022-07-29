Як варити цвітну капусту: майстер-клас Наталії Левензон

А ви знаєте, як варити цвітну капусту? Сезон цього корисного овочу саме у розпалі, але багато господинь не вміють його як слід готувати. Наталія Левензон вирішила допомогти вирішити цю проблему. І сьогодні, у своєму майстер-класі, кулінар розкриє всі секрети правильного приготування цвітної капусти!

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Перш ніж почати варити цвітну капусту, її потрібно добре промити. Замочіть капусту на -7 хв соляному розчині (1 ст. л. води на 1 л води). Так ви очистите овоч від бруду та дрібних жучків.

Проблема 1: Гіркуватий присмак

Щоб капуста не мала гіркуватого присмаку, перед варінням потрібно замочити її на 5-10 хвилин у молоці. Воно зробить капусту ніжною на смак та позбавить гіркуватості. Воду краще не додавати.

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Проблема 2: Втрата кольору після варки

Під час варіння білосніжний колір капусти може змінитися на сірий. Це відбувається через неналежні умови зберігання овочу: наприклад, якщо капуста довго пролежить у холодильнику, або в теплому місці під прямими сонячними променями. Щоб цього не сталося, потрібно додати в окріп2 ч. л. цукру. Але якщо капуста все ж встигла потемніти, то врятувати ситуацію допоможуть 2 ч. л. лимонного соку.

Проблема 3: Неприємний запах

Щоб уникнути неприємного запаху під час варіння, потрібно змочити марлю в оцтово-водному розчині, потім викласти її на каструлю та накрити кришкою. Оцет вбере в себе запах і врятує від смороду, а кришка не дасть розповсюджуватися власне оцтовому аромату.

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Video: Як варити цвітну капусту: майстер-клас Наталії Левензон Як варити цвітну капусту? У своєму майстер-класі Наталя Левензон розповість про найпоширеніші помилки приготування овоча та покаже як правильно варити цвітну капусту