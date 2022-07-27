Маска от выпадения волос: рецепт в домашних условиях

Маска против выпадения волос: рецепт от Лилии Ребрик

В холодное время года многие девушки сталкиваются с проблемой выпадения волос. Из-за ношения головных уборов ухудшается кровообращение и питание волосяных луковиц, поэтому волосы начинают интенсивно выпадать. С этой проблемой быстро справится маска из соли по рецепту телеведущей Лилии Ребрик! Эффективная маска от выпадения волос поможет навсегда забыть о потере драгоценных локонов.

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Ингредиенты:

Соль – 100 г

Мед – 50 г

Корень имбиря – 60 г

Коньяк – 60 г

Приготовление:

Для приготовления маски необходимо взять соль экстра, или среднего помола. Корень имбиря помыть, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке, превратив смесь в кашицу. Смешать соль, мед, коньяк и кашицу имбиря. Тщательно перемешать все ингредиенты и поставить маску в темное, прохладное место на 14 дней, чтобы она настоялась.

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Применение:

Нанесите на корни волос, оставьте на 10-15 минут. Смойте теплой водой.

Процедуру необходимо делать 2 раза в неделю.