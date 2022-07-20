Страх потерять близких во время войны: допомога психолога

Что делать, если вы панически боитесь страшных известий о родных, рассказывает Дмитрий Карпачев

Продолжается пятый месяц героического противостояния украинцев полномасштабному российскому вторжению. Нервная система может истощаться, многие панически боятся плохих известий от родных, которые находятся в других городах. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, как быть, если вы панически боитесь страшного известия о близких.

29-летняя Дарья из Киевщины в декрете, она воспитывает двоих детей. Все в семьях супругов ― военные. С началом российского полномасштабного вторжения у Дарьи начался страх звонков ― она боится услышать плохие новости о родных. Это перерастает в отказ от еды, нехватку воздуха, испытывание ужаса.

Что делать, когда вы панически боитесь страшных известий о родных

Четко сформулируйте свой страх и признайтесь себе, что он может стать реальностью.

«Это определенная реальность. Все мы в Украине сейчас можем погибнуть, потому что нашу страну каждый день обстреливают ракетами. Но если мы эту реальность не хотим признавать, то она все равно на нашем подсознании на нас влияет. Мысль о том, что родные могут погибнуть ― присутствует у вас. От того, что вы не будете ее проговаривать, это не значит, что ее нет. Вы настолько ее игнорируете, что выключаетесь из этой реальности», ― говорит Дмитрий Карпачев.

Когда мы игнорируем страхи, они от этого не исчезают. Поэтому важно быть готовым к тому, чего вы боитесь.

Нам это не нравится, но мы все равно должны быть к этому готовы. Принцип «Если чего-то не вижу — этого нет» не работает.

Подавленные страхи становятся частью подсознания. И тогда мы боимся того, чего даже не можем объяснить.

Страхи нужно признать. Когда мы не признаем часть нашей жизни, она исчезает в подсознании и каким-то образом на нас влияет.

Кроме худшего сценария развития событий, сформулируйте для себя еще несколько более приятных. Попытайтесь добавить в то, что вас пугает, что-то приятное.

Попросите мужа в течение нескольких недель звонить по телефону и говорить, что с ним все хорошо. Появится понимание, что если звонит муж, то с ним все нормально.

Не берите на себя ответственность за поступки других взрослых людей.

У людей на фронте есть субъективное чувство безопасности, равно как и у вас дома. Они взрослые люди и знают, что делать в случае опасности.

Зафиксировав у себя тревожность, прежде всего – поймите, о чем это для вас.

Волнение и тревожность изнуряет психически. Отвлекаться можно только тогда, когда вы поняли, что является причиной страха.

Когда вы осознаете свой страх, можно искать способ отвлечься.

Кому-то помогает успокоиться прогулка, кто-то вяжет или читает. Уснуть под успокаивающим ― тоже будет нормально. Уровень тревоги может быть не потому, что с родными беда, а потому что нервная система истощена.

Хронический стресс из-за войны может повышать тревожность. Поэтому отдыхайте: физически, психически, эмоционально. Стресс может усиливать и нехватку витаминов. Поэтому качественное питание может улучшить психическое состояние.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.