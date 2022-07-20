Советы дерматолога: как избавиться от перхоти

По статистике, перхоть тревожит каждого пятого человека на планете. Чтобы избавиться от этой неприятной проблемы, не обязательно тратить уйму денег на дорогостоящие шампуни и процедуры. Эксперты шоу «Все буде добре» Ольга Ткач, Константин Зеленский и Влада Аверина рассказали, как быстро и легко сделать кожу головы здоровой.

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Перхоть – это симптом кожного заболевания себорея, когда кожа головы обновляется быстрее нормы. Обычно регенерация кожных клеток в области волосяного покрова составляет от 25 до 30 дней, но при себорее этот период сокращается почти втрое и протекает за неделю. «В подобной ситуации клетки элементарно не успевают естественно пройти весь цикл и преждевременно отшелушиваются, склеиваясь друг с другом, а их место занимают новые», – рассказывает трихолог Влада Аверина.

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Перхоть бывает сухой и жирной. И избавляться от нее нужно по-разному. При сухой перхоти голова очень сильно чешется. Перхоть формируется меленькими белыми хлопьями и может быть не по всей голове, а очагами. Очень часто она располагается по длине волос. Сухая перхоть обычно вызывается окрашиванием волос, химической завивкой, применением неподходящего средства по уходу за волосами, проблемами с желудком и кишечником, эндокринной системой.

При жирной перхоти хлопья уже не мелкие. Они напоминают маслянистые чешуйки желтого цвета. «Жирная перхоть может сопровождаться поредением волос и угревой сыпью на лице, воспалительные процессы которой нередко охватывают зону волосяного покрова всей головы, – рассказывает семейный врач Константин Зеленский. – Появление жирной перхоти спровоцировано почти теми же факторами, что и сухой, но причина, как правило, внутреннего характера. Это не просто неправильно подобранный шампунь…»

Перхоть могут спровоцировать:

стрессы (из-за них сжимаются сосуды, нарушается кровоснабжение волос и кожи головы);

климакс и половое созревание (гормональные сбои);

сахарный диабет;

проблемы с желудочно-кишечным трактом (часто встречается связь у людей после 50 лет).

Используйте для сна силиконовые подушки

Кроме основных причин возникновения перхоти, есть и другие. «Большинство из вас спит на перьевой подушке, – говорит дерматолог Ольга Ткач. – Грибок перхоти относится к тем микроорганизмам, которые постоянно живут с нами, но в обычных условиях никак не проявляют себя. Человек может всю жизнь прожить, даже не догадываясь, что у него есть такой «сосед». А вот если со здоровьем что-то не так, тогда может появиться перхоть. Появлению перхоти могут способствовать паразиты, живущие в подушках из пера и пуха».

То есть в наших любимых экологически чистых перьевых подушках прекрасно живут паразиты вместе с грибком, вызывающие у человека перхоть. Грибок провоцирует возникновение, а паразиты питаются перхотью. Во время сна тело выделяет тепло и некоторое количество влаги. Становясь увлажненной после контакта с кожей головы, подушка превращается в благоприятную среду для развития не только паразитов, но и грибков. И каждую ночь мы их подкармливаем. Эффективным способом борьбы с перхотью может стать замена пуховых и перьевых подушек на подушки из искусственных материалов – силиконовых, синтетических.

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Не укутывайте волосы в полотенце больше чем на 10 минут

«Перхоть не может появиться, потому что вы расчесались чужой расческой или переборщили с лаком для волос, – рассказывает Ольга Ткач. – Ни лак, ни расческа не провоцирует возникновение перхоти. Расческой мы расчесываем волосы, а не голову, к которой, кстати, почти не дотрагиваемся, расчесываясь, поэтому расческа и не может нарушить жировой баланс кожи головы, даже если она позаимствована у члена вашей семьи, который имеет проблемы с перхотью. Лак мы используем для волос, он может попадать на кожу головы, но в моей практике еще не встречалось случаев аллергии или реакции кожи головы на это средство. А вот полотенце… Проблемы с перхотью могут возникать из-за того, что мы неправильно используем полотенце после мытья головы. Не оставляйте вымытые волосы закутанными в полотенце надолго (более 10 минут). Это допустимо, только если на волосах лечебное средство, требующее тепла. В остальных случаях (особенно при жирной коже) помните: теплая и влажная среда – идеальные условия для появления перхоти. Полотенце – это провоцирующий фактор».

Сушите волосы правильно

Ольга Ткач советует сушить волосы естественным образом, но без полотенца. При использовании специальных приборов защищайте волосы средствами для термоукладки. Если слишком сильно тереть мокрые пряди жестким полотенцем, можно повредить структуру волос. В свою очередь это сделает их хрупкими, ломкими и приведет к появлению перхоти. Если же вы привыкли каждое утро сушить голову феном, стоит делать это на максимально низком, щадящем температурном режиме и использовать фен с полезной функцией ионизации. Волосы, лишенные естественной защитной жировой пленки, могут страдать от пересушенности и обезвоженности, при которых нарушается целостность оболочки волоса. Благодаря функции ионизации чешуйки волос разглаживаются, приобретают блеск, снимается статическое электричество, волосы становятся более послушными, не пушатся и не разлетаются. Кроме того, благодаря ионизации в волосах удерживается влага, они не пересушиваются, не перенагреваются и не спутываются.

Определите свой уровень рН

Если вам действительно необходимо мыть волосы каждый день, стоит отдать предпочтение максимально мягкому шампуню с уровнем pH. «Определить это уровень просто, – говорит Ольга Ткач. – Помойте голову утром и с помощью матирующей салфетки или тонкой бумаги проведите по пробору. Сухо? Подождите еще денек. На вечер второго дня кожа обязана пожирнеть. Если этого не произошло и кожа головы все еще сухая, у вас понижен pH – это кислая среда, она затрудняет дыхание клеток, а это стресс для сосудов. Если кожа пожирнела уже на первый день, у вас повышен pH, это щелочная среда, которая идеально подходит для размножения грибков и бактерий. Учитывайте это и при выборе средств гигиены, ведь шампуни для жирных и сухих волос созданы по принципу подбора уровня рН».

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Питайтесь правильно

«Волосы питаются тем, что «не доели» жизненно важные органы, поэтому если организму не хватает питательных веществ, первыми страдают именно волосы и кожа головы, – рассказывает Константин Зеленский. – Вам кажется, что арахис – это перекус, который не очень-то и полезен? Проблемы с волосами и кожей головы часто вызваны дефицитом цинка, как основного элемента здоровья волос. Этот минерал находится в достаточном количестве в этих орехах, стимулирует рост клеток волос и поддерживает нормальную работу сальных желез в волосяных фолликулах. Ежедневная доза цинка для взрослого составляет 10-15 мг, а в арахисе его почти 4 мг на 100 г».

Также для кожи головы полезна рыба, ведь она (а именно лососевые) содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые необходимы для здоровья кожи головы. Нехватка жирных кислот может привести к сухости кожи головы, а волосы будут выглядеть истощенными. Также лосось – отличный источник белка.

Жирные сорта мяса – одна из основных причин появления перхоти, ведь холестерин в большом количестве плохо действует на обмен веществ и печень. К перечню вредных продуктов также можно отнести сладкую выпечку, газировку, жирные соусы, полуфабрикаты, консервы и белый хлеб. Волосы могут стать ломкими и поредеть, а кожа головы стать суше, если в вашем рационе не хватает главного расходного материала – белка. Чтобы волосы были здоровыми, женщинам нужно съедать 45 г белка в день, мужчинам – 55 г. Например, в 100 г говядины содержится 30 г белков.

Пейте достаточное количество воды

«Человеческий организм распределяет жидкость так, что волосам, коже и ногтям достается все по остаточному принципу, – говорит Ольга Ткач. – Основные вещества расходуются на обеспечение жизнеспособности внутренних органов. Между приемами пищи желательно принимать по половине стакана воды. Пейте больше чистой воды и употребляйте меньше газированных и алкогольных напитков, которые приводят к потере влаги. Перхоть могут вызвать и вода, которой вы моете волосы, если она жесткая. Для смягчения достаточно добавить немного натурального уксуса (винного или яблочного) или сока лимона при ополаскивании волос».

Как вылечить перхоть

«Я бы посоветовала для начала обратиться в любой дерматовенерологический центр или диспансер для того, чтобы вам сделали соскоб кожи головы и выявили, есть ли у вас там грибок, – говорит Ольга Ткач. – Если грибок есть, то трихолог назначит вам противогрибковый шампунь с большим содержанием цинка. А если грибка не обнаружат, на перхоть могут влиять причины, которые мы разобрали».

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Выбирая шампунь от перхоти, обращайте внимание на состав. Сульфид селена замедляет деление клеток и действует на грибок. Пиритион цинка хорошо борется с грибком, уменьшает воспаление, помогает быстро снять обострение. Медицинский деготь (деготь с ихтиолом) менее эффективен против грибка, но хорошо снижает воспаление и шелушение кожи.

В среднем лечение перхоти при помощи специальных шампуней занимает 4–6 недель, поэтому ждать сиюминутного результата не стоит. А вот изменить свои привычки можно уже сейчас!