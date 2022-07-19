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Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански

19.07.2022

Надоели классические кабачки и хочется чего-то оригинального? Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански внесут разнообразие в вашу жизнь. Как приготовить кабачки по-корейски, по-татарски, по-неаполитански, читайте в нашем материале.

Кабачки, консервированные по-корейски, по-неаполитански, по-татарски

Кабачки по-татарски

Ингредиенты:

  • Яблочный уксус — 100 мл
  • Красный острый перец
  • Кабачки — 3 шт.
  • Нерафинированное подсолнечное масло — 100 мл
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Чеснок — пару зубцов
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Черный молотый перец — по вкусу

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Приготовление:

  1. Делаем соус.
  2. Чистим болгарский перец и яблоко, вычищая серединку. Нарезаем крупно лук и пару зубчиков чеснока. Потом чеснок раздавливаем ножом.
  3. Разрезаем пополам острый красный перец, вычищаем семена. Потом овощ нарезаем крупными кусочками.
  4. Чистим морковь и тоже нарезаем ее крупными кусочками.
  5. Все очищенные ингредиенты перебиваем в блендере, добавив перед этим подсолнечное масло, черный молотый перец, соль, томатную пасту, яблочный уксус, сахар.
  6. Потом смесь выкладываем в кастрюлю и тушим на медленном огне 30 минут.
  7. Как соус будет готов, добавляем в него кабачки (предварительно порезав их брусочками примерно по 5 см), доводим до кипения и закатываем в банки.

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Кабачки по-неаполитански

Ингредиенты:

  • Кабачки — 4 шт.
  • Соль по вкусу
  • Яблочный уксус — 100 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Специи, прованские травы — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезаем кабачки с помощью овощечистки на ленточки. Потом складываем их в миску и засыпаем солью на 15 минут. Затем обжариваем их в подсолнечном масле.
  2. Готовим заливку.
  3. Яблочный уксус выливаем в кастрюлю, добавляем в него столовую ложку сахара, соли, черный перец, специи, ставим на огонь и доводим до кипения.
  4. По готовности заливку выливаем в банку и добавляем кабачки. Консервируем.

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Кабачки по-корейски

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Чеснок — 6-7 зубчиков
  • Половина луковицы

Соус:

  • Нерафинированное подсолнечное масло — 200 мл
  • Яблочный уксус — 50 мл
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Специи по вкусу

Приготовление:

  1. Чистим овощи (морковь, кабачки), затем натираем их на терке. Перец нарезаем соломкой, а лук  — полукольцами. Чеснок чистим и давим.
  2. Готовим соус.
  3. Наливаем подсолнечное масло в миску, добавляем к нему уксус, сахар, соль, специи и все перемешиваем. Затем добавляем в смесь чеснок.
  4. Готовым соусом поливаем сложенные в миску овощи. Затем все выкладываем в стерилизованную банку и закрываем.

Приятного аппетита!

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Video: Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански

Кабачки консервированные: рецепты оригинальных консервированных кабачков, чтобы разнообразить зимние блюда. Как приготовить консервированные кабачки по-корейски, по-неаполитански и по-татарски?

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