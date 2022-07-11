Кабачковая икра: рецепт от Сергея Калинина

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Все буде добре

Рецепт кабачковой икры от Сергея Калинина

11.07.2022

Кабачковая икра кажется вам слишком обычной? Приготовьте это блюдо по рецепту Сергея Калинина. Такую кабачковую икру можно подавать вместо гарнира как к рыбе, так и к мясу. И она настолько хороша, что может стать частью меню любого ресторана! Рецепт кабачковой икры от Сергея Калинина найдете в материале.

кабачковая икра

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Зелень — пучок
  • Лавровый лист
  • Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

  1. Режем кабачки кубиками, затем нарезаем морковку и лук.
  2. Очищаем помидоры от кожицы, разрезаем их пополам и натираем на крупной терке.
  3. Режем мелко чеснок.
  4. Обжариваем на сковороде морковь, затем добавляем к ней лук, чеснок и жарим еще минуту. Выкладываем натертые помидоры, перемешиваем и тушим в течении 10 минут.
  5. Добавляем соль и перец, лавровый лист и сверху ровным слоем распределяем кабачки. Закрываем крышкой и оставляем тушиться на 10-15 минут.
  6. Добавляем зелень, перемешиваем и тушим еще 15 минут – до полной готовности кабачков.

Ваша кабачковая икра готова! Приятного аппетита!

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