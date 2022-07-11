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Все буде добре

Как приготовить казахский лагман на костре

11.07.2022

Не любите возиться с шашлыками на природе? Тогда приготовьте лагман – восточное блюдо, которое позволит накормить большую компанию на природе быстро, вкусно и сытно. О том, как приготовить лагман, рассказали финалисты шоу «Танцюють всі!» Дмитрий Щебет и Елена Головань.

«Для Казахстана, откуда я родом, лагман вместо шашлыка на пикнике – это обычное дело, – говорит Дмитрий Щебет. – Мой город находится в живописном месте, вокруг – природа, поэтому мы с друзьями очень часто выбирались на отдых и готовили лагман».

Лагман – одно из самых любимых блюд жителей Средней Азии. Оно состоит из основной (мясоовощной части) и специальной лапши. Благодаря последней узбеки называют это блюдо чузма-лагмон – от узбекского «тянуть». Лагман по особой технологии, вытаскивая в холодной воде. При особом мастерстве повара «чузма» может достигать даже 5 метров в длину. Если готовить лагман с большим количеством отвара, он будет похож на суп, а если воды будет мало, то блюдо будет похожей на лапшу с подливой и сложной начинкой. В специализированных восточных ресторанах он подается не в тарелках, а в больших пиалах, где слои блюда размещаются друг за другом и сверху посыпаются укропом и кинзой.

Елена Головань и Дмитрий Щебет

Елена Головань и Дмитрий Щебет

Для приготовления лагмана на костре вам понадобятся:

Мясо (желательно баранина)

Лук

Помидоры

Красный перец

Сушеные помидоры

Бадьян

Морковь

Картофель

Подсолнечное масло

Домашняя лапша

Болгарский перец

Соль

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Для лагмана лучше взять чугунный казан объемом 5-8 литров – после разогрева он хорошо и равномерно держит температуру. Очаг для казана у казахов называется казан-ошак

Наливаем на дно казана подсолнечное масло и доводим его до кипения. При желании в предварительно разогретый казан можно еще кинуть для обжарки кусочек жира (например, бараний курдюк).

Кладем в разогретое масло одну небольшую луковицу, после чего оставляем его кипеть еще на несколько минут. Такая небольшая хитрость – лук убивает вкус подсолнечного масла.

Традиционно для лагмана используется баранина, например, баранья шея. Лучше взять уже порубленную на кругляши.

55656Вынимаем луковицу и аккуратно выкладываем кусочки мяса в раскаленное масло. Обычно мясо, пока оно не разогрелось, может слегка подгорать. Поэтому первые несколько минут его стоит регулярно перемешивать.

Мясо должно прожариться до золотистого цвета – в зависимости от того, какой у вас костер, этот процесс займет около получаса

45646Нарезать соломкой морковку и лук. Теперь бросаем в казан лук и морковь – жарим их вместе с мясом несколько минут. Также надо добавить в казан красный перец. Можно и сушеные помидоры – эту пряность можно приобрести на рынке у узбеков, которые торгуют пряностями. 100 граммов стоит около 10 гривен. Но если вдруг вы их не нашли, можно обойтись и без них, так как дальше мы высыпаем свежие помидоры. Тщательно перемешиваем и оставляем на несколько минут на костре.

4564564Теперь наливаем в лагман воду, и добавляем 10 звездочек бадьяна, после чего доводим блюдо до кипения. Нарезать картофель, болгарский перец и помидоры. О достаточной готовности бульона скажут разводы жира на его поверхности. Когда бульон насытился и впитал в себя жир и вкус пряностей, добавляем в него картофель. Солим по вкусу и варим на медленном огне до полного приготовления картофеля.

Лапша – это завершающая стадия приготовления. Мы добавляем ее, когда картофель уже практически готов – лапша варится очень быстро. Вместе с ней добавляем нарезанный перец и помидоры. Оставляем буквально на пять минут.

lagman

Лагман

Теперь можем выкладывать готовое блюдо – для этого берем щипцы и вынимаем в каждую тарелку сначала немного лапши, потом по куску мяса, потом «суп».

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