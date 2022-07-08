Как приготовить черный шоколад: рецепт пошагово

Классический черный шоколад: рецепт приготовления
Врачи утверждают, что сладости могут быть полезными. В студии «Все буде добре» акушер-гинеколог Людмила Шупенюк поделилась своим рецептом настоящего классического черного шоколада, себестоимость которого составляет около 70 гривен. Даже не сомневайтесь, он не прибавит вам лишних килограммов, к тому же поможет избавиться от симптомов ПМС. Подробный рецепт полезного черного шоколада – в материале.
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- тертое какао – 200 г (50 грн за 250 г)
- масло какао – 75 г (около 40 грн за 100 г; тертые какао-бобы и какао-масло можно приобрести в кондитерских магазинах или лавках с эко-продукцией)
- стевия – 1/3 ч. л. (порошок или настойка – 90 грн за 150 г)
Приготовление:
Растапливаем на водяной бане масло какао и тертые какао-бобы. Важно, чтобы процессы таяния какао-бобов и масла происходили одновременно.
СЕКРЕТ: чтобы все ингредиенты сохранили свой неповторимый вкус, не нужно нагревать смесь более 40 градусов. Обычно шоколад готовят при высоких температурах и какао-масло растапливают в микроволновых печах. Это категорически запрещено, так как микроволновка разрушает структуру самого продукта.
- Перемешиваем полученную смесь до однородной массы, после добавляем туда стевию.
- Помешиваем жидкую массу до полного растворения стевии.
- Даем шоколаду немного постоять при комнатной температуре.
- Из черного шоколада делаем идею для подарка – бутылку газировки с сюрпризом внутри.
Технология:
- Для изготовления необычного и оригинального шоколадного подарка понадобиться в первую очередь пустая чистая пластиковая бутылка, кондитерский рукав (подойдет и чистый целлофановый пакет).
- С пластиковой бутылки аккуратно снимаем этикетку. Моем пластиковую бутылку и хорошенько просушиваем.
- Заполняем кондитерский рукав шоколадом, а затем постепенно наполняем пластиковую бутылку.
СЕКРЕТ: бутылку нужно крутить в разные стороны, чтобы шоколад равномерно распределился по стенкам.
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- Отправляем пластиковую бутылку с измазанными шоколадом стенками в холодильник.
- Бутылку осторожно разрезаем и снимаем после того, как шоколад застынет.