Как приготовить черный шоколад: рецепт пошагово

Классический черный шоколад: рецепт приготовления

Врачи утверждают, что сладости могут быть полезными. В студии «Все буде добре» акушер-гинеколог Людмила Шупенюк поделилась своим рецептом настоящего классического черного шоколада, себестоимость которого составляет около 70 гривен. Даже не сомневайтесь, он не прибавит вам лишних килограммов, к тому же поможет избавиться от симптомов ПМС. Подробный рецепт полезного черного шоколада – в материале.

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тертое какао – 200 г (50 грн за 250 г)

масло какао – 75 г (около 40 грн за 100 г; тертые какао-бобы и какао-масло можно приобрести в кондитерских магазинах или лавках с эко-продукцией)

стевия – 1/3 ч. л. (порошок или настойка – 90 грн за 150 г)

Приготовление:

Растапливаем на водяной бане масло какао и тертые какао-бобы. Важно, чтобы процессы таяния какао-бобов и масла происходили одновременно.

СЕКРЕТ: чтобы все ингредиенты сохранили свой неповторимый вкус, не нужно нагревать смесь более 40 градусов. Обычно шоколад готовят при высоких температурах и какао-масло растапливают в микроволновых печах. Это категорически запрещено, так как микроволновка разрушает структуру самого продукта.

Перемешиваем полученную смесь до однородной массы, после добавляем туда стевию. Помешиваем жидкую массу до полного растворения стевии. Даем шоколаду немного постоять при комнатной температуре. Из черного шоколада делаем идею для подарка – бутылку газировки с сюрпризом внутри.

Технология:

Для изготовления необычного и оригинального шоколадного подарка понадобиться в первую очередь пустая чистая пластиковая бутылка, кондитерский рукав (подойдет и чистый целлофановый пакет). С пластиковой бутылки аккуратно снимаем этикетку. Моем пластиковую бутылку и хорошенько просушиваем. Заполняем кондитерский рукав шоколадом, а затем постепенно наполняем пластиковую бутылку.

СЕКРЕТ: бутылку нужно крутить в разные стороны, чтобы шоколад равномерно распределился по стенкам.

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Отправляем пластиковую бутылку с измазанными шоколадом стенками в холодильник. Бутылку осторожно разрезаем и снимаем после того, как шоколад застынет.