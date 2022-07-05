Почему подростки становятся бесстрашными: допомога психолога

Откуда возникает подростковое бесстрашие и что с ним делать, рассказал Дмитрий Карпачев

Подростки часто хвастаются бесстрашностью. Однако во время войны в зонах боевых действий бесстрашие — не самое лучшее качество, особенно для детей. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, откуда берется подростковое бесстрашие, как его предупредить и что с ним делать, если оно уже есть.

16-летний Алексей из Запорожской области живет вдвоем с мамой, а отец давно умер. Он признался, что с первых дней войны ему не было страшно. Его не пугали ни взрывы, ни самолеты, летающие над домом. Однако его мама, наоборот, очень переживает и боится, паникует каждый раз так, что Алексей ее успокаивает. Ее реакция и слова вызывали у парня сомнения — может, с ним что-то не так? Поэтому он обратился с вопросом к психологу ― действительно ли он ненормальный? Почему ему не страшно?

Откуда возникает подростковое бесстрашие и что с ним делать

«Такое поведение может быть спровоцировано гормональными изменениями, происходящими в организме человека в этом возрасте. Учитывая, что у подростков мужского пола во время взросления невероятно возрастает уровень гормона тестостерона, который является гормоном агрессии и конкуренции, такое поведение может быть весьма опасным. В отличие от девочек, у которых хоть и наблюдается повышение тестостерона, но точно не в таком количестве, как у ребят», ― говорит Карпачев.

Подростки часто прибегают к показательной браваде, чтобы выглядеть взрослыми.

Для подростков важно занять место наивысшее в социальной иерархии. Иногда подростки подвергают себя опасности, что таким образом, выглядеть крутыми.

Это может повлиять на мировоззрение, в котором нельзя бояться. Где нужно быть выше страха.

Объясните своему подростку, что какой бы крутой он ни был, это никак не влияет на разрушительные свойства пуль и ракет.

Чувство страха ― эволюционный механизм, который помогает нам выживать. Наличие или отсутствие страха никак не спасет от выстрела. Пули можно бояться или не бояться, но попадание приведет к одному. А страх позволяет найти безопасное место.

Отсутствие ужаса может быть защитным механизмом психики. Мозг так бережет человека от перегрузки.

Наша психика, попав в опасную ситуацию, начинает обесценивать опасность. Она искажает видение мира ― чтобы не сталкиваться с реальностью, где все очень опасно, психика заставляет видеть реальность так, будто здесь ничего никому не угрожает. Потому что на самом деле опасности настолько много, что ее просто нельзя вынести.

Оценивайте свою безопасность, ориентируясь не на собственные ощущения, а на объективную обстановку.

«Если вы регистрируете в себе отсутствие страха, лучше воспользоваться наличием здравого смысла и проанализировать ситуацию ― что тебе в этой ситуации грозит, а что ― нет. Какая вероятность того, что ты можешь потерять жизнь?», ― говорит Дмитрий Карпачев.

Дети могут не испытывать страха, когда приходится брать на себя роль взрослых.

Детям часто приходится брать на себя ответственность за происходящее вокруг.

Сформируйте у ребенка ощущение, что взрослый ― вы, и вы можете его защитить.

Ребята подростки могут подсознательно запрещать себе бояться из-за стереотипов типа: «Если ты боишься ― ты не мужчина».

Причиной отсутствия ужаса может быть история о воспитании мальчиков, которым запрещают бояться. Это может повлиять на мировоззрение, где страх будет отсутствовать.

Подростки пытаются быть мужчинами, и с таким искаженным пониманием жизни подвергают себя опасности.

Учите детей критически мыслить и прислушиваться к себе.

Чтобы подростки не попадали в опасные ситуации, нужно их учить критически мыслить. Самое критическое мышление помогает подростку решать проблемы.

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