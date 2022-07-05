Почему подростки становятся бесстрашными: допомога психолога

Откуда возникает подростковое бесстрашие и что с ним делать, рассказал Дмитрий Карпачев
Подростки часто хвастаются бесстрашностью. Однако во время войны в зонах боевых действий бесстрашие — не самое лучшее качество, особенно для детей. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, откуда берется подростковое бесстрашие, как его предупредить и что с ним делать, если оно уже есть.
16-летний Алексей из Запорожской области живет вдвоем с мамой, а отец давно умер. Он признался, что с первых дней войны ему не было страшно. Его не пугали ни взрывы, ни самолеты, летающие над домом. Однако его мама, наоборот, очень переживает и боится, паникует каждый раз так, что Алексей ее успокаивает. Ее реакция и слова вызывали у парня сомнения — может, с ним что-то не так? Поэтому он обратился с вопросом к психологу ― действительно ли он ненормальный? Почему ему не страшно?
Откуда возникает подростковое бесстрашие и что с ним делать
«Такое поведение может быть спровоцировано гормональными изменениями, происходящими в организме человека в этом возрасте. Учитывая, что у подростков мужского пола во время взросления невероятно возрастает уровень гормона тестостерона, который является гормоном агрессии и конкуренции, такое поведение может быть весьма опасным. В отличие от девочек, у которых хоть и наблюдается повышение тестостерона, но точно не в таком количестве, как у ребят», ― говорит Карпачев.
- Подростки часто прибегают к показательной браваде, чтобы выглядеть взрослыми.
Для подростков важно занять место наивысшее в социальной иерархии. Иногда подростки подвергают себя опасности, что таким образом, выглядеть крутыми.
Это может повлиять на мировоззрение, в котором нельзя бояться. Где нужно быть выше страха.
- Объясните своему подростку, что какой бы крутой он ни был, это никак не влияет на разрушительные свойства пуль и ракет.
Чувство страха ― эволюционный механизм, который помогает нам выживать. Наличие или отсутствие страха никак не спасет от выстрела. Пули можно бояться или не бояться, но попадание приведет к одному. А страх позволяет найти безопасное место.
- Отсутствие ужаса может быть защитным механизмом психики. Мозг так бережет человека от перегрузки.
Наша психика, попав в опасную ситуацию, начинает обесценивать опасность. Она искажает видение мира ― чтобы не сталкиваться с реальностью, где все очень опасно, психика заставляет видеть реальность так, будто здесь ничего никому не угрожает. Потому что на самом деле опасности настолько много, что ее просто нельзя вынести.
- Оценивайте свою безопасность, ориентируясь не на собственные ощущения, а на объективную обстановку.
«Если вы регистрируете в себе отсутствие страха, лучше воспользоваться наличием здравого смысла и проанализировать ситуацию ― что тебе в этой ситуации грозит, а что ― нет. Какая вероятность того, что ты можешь потерять жизнь?», ― говорит Дмитрий Карпачев.
- Дети могут не испытывать страха, когда приходится брать на себя роль взрослых.
Детям часто приходится брать на себя ответственность за происходящее вокруг.
- Сформируйте у ребенка ощущение, что взрослый ― вы, и вы можете его защитить.
- Ребята подростки могут подсознательно запрещать себе бояться из-за стереотипов типа: «Если ты боишься ― ты не мужчина».
Причиной отсутствия ужаса может быть история о воспитании мальчиков, которым запрещают бояться. Это может повлиять на мировоззрение, где страх будет отсутствовать.
Подростки пытаются быть мужчинами, и с таким искаженным пониманием жизни подвергают себя опасности.
- Учите детей критически мыслить и прислушиваться к себе.
Чтобы подростки не попадали в опасные ситуации, нужно их учить критически мыслить. Самое критическое мышление помогает подростку решать проблемы.
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