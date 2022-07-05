Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

Клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного напитка

05.07.2022

Может ли вкусный напиток быть полезным? Может! Сезон фруктов и ягод – отличная возможность в этом убедиться. Как приготовить клубничный смузи в домашних условиях? Узнайте простой рецепт витаминного коктейля в нашем материале!

Как приготовить клубничный смузи? Узнайте в материале!

Освежающий смузи в жаркие летние дни – это не только невероятно вкусно, но еще сытно и полезно. Приготовить его совсем не сложно. Для этого вам понадобится блендер, несколько ингредиентов и всего 5 минут свободного времени.

Больше по теме: Маски для лица из клубники: рецепты

Простой рецепт смузи из клубники

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Клубника – около 10 ягод
  • Молоко (йогурт или мороженое) – 100–125 мл
  • Сахар или мед по желанию – 1 ст. л.
  • Лед – несколько кубиков

Нарежьте клубнику, поместите ее в блендер или кухонный комбайн, влейте молоко (миндальное и соевое также подойдут), добавьте лед (добавить его вы можете в готовый напиток или предварительно охладить стакан), измельчите все ингредиенты в блендере до однородной массы, добавьте сахар или мед, включите блендер еще на несколько секунд. Чтобы убедиться, что напиток придется вам по вкусу, сразу немного попробуйте. Если он оказался слишком сладким или жидким — добавьте несколько ягод, еще раз измельчив все составляющие.

Также вы можете приготовить клубничный смузи с дополнительными ингредиентами, например:

Клубнично-мятный смузи

Ингредиенты на 2 порции:

  • Клубника – 5 ягод
  • Свежая мята – 1 пучок
  • Яблоко – 1 шт.
  • Вода – 1 ст.
  • Лайм – 1/2 шт.

Клубнично-банановый смузи

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Клубника – 100 г
  • Банан – 1 шт.
  • Молоко или йогурт – 200 мл
  • Мед – 1 ст. л.
  • Лед

Наслаждайтесь вкуснейшими смузи из клубники!

Больше по теме: Варенье из черешни: рецепт приготовления на зиму

Читайте нас также в Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
шоколадные вареники с вишней
Все буде добре

Шоколадные вареники с вишней на пару: рецепт пошаговый

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашний майонез: рецепт пошаговый от Эктора Хименес-Браво

 смузи молодости
Все буде добре

Эликсир молодости: витаминный смузи

 какао
Все буде добре

Домашнее какао с молоком: рецепт

 вбд
Все буде добре

Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко

 фаршированные баклажаны
Все буде добре

Закуска из баклажанов от ведущей Надежды Матвеевой
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить