Комариные укусы: топ-7 средств, чтобы унять зуд

Топ-7 подручных средств от комариных укусов

Тем, кто любит отдыхать на природе, знакома проблема комариных укусов. Несмотря на то, что многие из нас используют специальные спреи для отпугивания насекомых, все равно сталкиваются с проблемой укусов. Мы решили разобраться, что делать, если вас укусил комар, и какие средства использовать, чтобы унять зуд от комариных укусов.

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Как лечить комариные укусы

Укусы комара можно лечить мазями от солнечных ожогов, например, пантенолом. Это средство окажет успокоительное воздействие на кожу, а также снимет воспаление пораженного участка.

Еще одно средство – зубная паста, желательно, чтобы она содержала экстракт мяты, ментола или эвкалипта. Ароматизирующие вещества, содержащиеся в зубной пасте, также успокоят вашу кожу, снимут зуд и раздражение. После того, как паста высохнет, ее необходимо смыть теплой водой.

Хорошее средство от зуда после укуса комара – масло лаванды или чайного дерева. Просто хорошо натрите одним из масел пораженный участок кожи.

Тем, у кого нет аллергии на аспирин, может воспользоваться следующим рецептом: одну таблетку хорошо растереть, смешать с водой до состояния пасты и натереть место укуса.

Если под рукой нет ничего из вышеперечисленных средств, подойдет обычный лед. Его нужно просто приложить к месту укуса комара.

Мало кто знает, что и яблочный уксус также может помочь. Есть два варианта его использования: просто смочить ватный тампон и протереть место поражения кожи, или смешать яблочный уксус и кукурузную муку до состояния пасты, нанести на укусы, дождаться полного высыхания, затем смыть теплой водой.

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Аллергикам необходимо запастись еще и антигистаминным кремом или лосьоном. Обратите внимание на мази, содержащие комбинацию антигистаминов, болеутоляющих и кортикостероидов, поскольку они облегчают и боль, и зуд.

Запомните: не чешите укус комара, иначе вы можете усилить зуд и занести инфекцию! Теперь вы знаете, как лечить комариные укусы, и сможете быстро унять зуд от укусов с помощью простых средств прямо на пикнике. Берегите себя, и Все буде добре!

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