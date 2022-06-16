Как избавиться от прыщей на лице? Вам понадобиться сделать всего три вещи: приготовить и регулярно использовать эффективное домашнее средство от прыщей, во время лечения научиться качественно маскировать их с помощью декоративной косметики и избавиться от пятен и рубцов после акне, чтобы кожа стала ровной и красивой. Читайте в материале рецепты масок, которые помогут от прыщей, пятен и рубцов на лице.

Как избавиться от прыщей

Ингредиенты для маски с аспирином от прыщей:

2 таблетки аспирина

1 ст. л. йогурта без добавок или сметаны

1 ч. л. минеральной воды

Как приготовить маску с аспирином от прыщей:

Взять 2 таблетки аспирина, замотать их в салфетку и раздавить, чтобы образовался мелкий порошок. В пиалу засыпать измельченный аспирин. Добавить натуральный йогурт. Добавить еще немного минеральной воды. Хорошо перемешать и нанести на чистую кожу лица. Через 10 минут смыть водой. Маску можно наносить и для профилактики.

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Как избавиться от пятен и рубцов после прыщей

Лимон

Выдавите сок лимона и смешайте две чайных ложки сока с одним белком. Можете точечно нанести на следы от прыщей или же сделать общую маску для лица – она сможет осветлить тон кожи. Держите маску 10-15 минут, затем смойте и увлажните кожу.

Яблочный уксус

Разведите уксус с водой в пропорции 1:3. Протирайте им лицо два раза в день. Уже через неделю вы сможете увидеть результат.

Огурец

Натрите огурец на терке и поместите точечно на следы от прыщей. Или можете сделать общую маску и оздоровить всю кожу лица.

Лед и алоэ

Выдавите сок алое, смешайте его в пропорции 1:1 с водой. Затем залейте разведенный сок алое в формы для льда. Дважды в день обтирайте лицо и проблемные места кубиками льда с алое.

Как замаскировать прыщи

Одна из самых распространенных ошибок – это пытаться наносить толстый слой тонального крема или использовать слишком светлый тон. Если прыщики бугристые – толстый слой и светлый тон будут только подчеркивать их величину.

Идеально подойдет крем для проблемной кожи с матирующим эффектом. Он бережно ухаживает за кожей и устраняет излишний блеск. Затем наносим на лицо легкую тональную основу слегка темнее вашего лица (приблизительно на 1 тон). Чтобы не ошибиться с тоном, нанесите сперва на запястье – тональная основа должна быть немножко темнее цвета кожи. Наносим ее кистью маленькими порциями только на те места, которые нуждаются в коррекции. Обязательно наносите ее при дневном свете или освещении, которое к нему приближено. На улице цвет тональной основы может выглядеть по-другому. После этого используем консилер. Если у вас прыщики розовые или красноватые, используем зеленый консилер. Для прыщиков лучше выбирать консилер-карандаш – сухой, без лишних масел. В центре прыща ставим точку и аккуратно растушевываем средство по поверхности вокруг. Наносим румяна песочных или персиковых оттенков. Ни в коем случае не розового! Иначе они будут подчеркивать прыщики. А персиковые оттенки считаются универсальными и подходят практически всем.

Выбираем помады светлых, неброских оттенков и делаем основной акцент на глаза.

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