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Допомога психолога: Как перестать заедать стресс?

23.05.2022

Украинцы по-разному реагируют на стресс из-за войны, и есть те, кто начинает переедать из-за волнений – за близких, за будущее, за украинских воинов. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ―  Светлана Арефния рассказывает, как перестать заедать стресс из-за войны и других переживаний.

Допомога Психолога

Настя из Боярки ― мама в декрете с 1-летним ребенком. Ее муж в зоне боевых действий. Из-за нервов она все время хочет что-нибудь съесть. Раньше она была активна, экспериментировала, любила, чтобы на нее смотрели. А сейчас ничего не хочется. И от того, что поправилась, ей неприятно, и она корит себя.

Как прекратить заедать стресс

  1. Делитесь своими переживаниями с другими или снимайте видео.

Если не с кем поделиться переживаниями, можно снимать себя на телефон, будто вы рассказываете кому-то о своих проблемах.

  1. Заведите ежедневник контроля пищевого поведения.

Эмоциональная регулировка пищей носит временный характер: когда удовольствие проходит, снова нужно есть, чтобы не переживать. Формируется нейронная связь, привычка что-нибудь поесть. Здоровая норма пищевого поведения ― есть, когда чувствуете голод. Надо работать над чувством голода и насыщенности. Заведите дневник, в котором будет две шкалы: первая — от 0 до 10 голода, другая такая же шкала ― насыщения.

  1. Учитесь чувствовать и прислушиваться к телу.

Когда мы прислушиваемся к своему телу, когда оно голодно или сыто ― мы берем под контроль еду. Обязательно работайте над возвращением к своему телу. Упражнение: в комнате, где никого нет, сядьте в тишине и прислушайтесь к своему сердцу. Повторяйте, пока не услышите сердцебиение. Делайте это упражнение регулярно.

  1. Работайте над изменением привычки постепенно и систематически.

Переедание и заедание ― это постоянное повторение, привычка. Ее нужно менять ― постепенно и систематически.

  1. Избавьтесь от продуктов-триггеров.

Есть продукты, которые вы используете ― они легкодоступны и стали привычными. Надо от них избавиться, чтобы отменить триггеры, которые запускают переедание.

Допомога психолога

  1. Не запрещайте себе есть.

Важно не запрещать себе есть, потому что наступит момент, когда мы себе все позволим, и начнется переедание.

  1. Найдите полезную альтернативу.

Следует заменять продукты-триггеры, вредные продукты на альтернативные. Шоколад ― яблоками, например.

  1. Ешьте медленно.

Когда вы медленно едите ― получаете удовольствие и чувствуете вкус еды, вам не хочется «накидать» ее много.

  1. Представьте, что продукт испортился, чтобы не хотелось его есть.

Если вы едите шоколад, представьте, что он испортился, или с червями. Вообразите то, что вызывает отвращение.

  1. Позвольте себе полноценный отдых.

Человеку нужен отдых, когда он вообще может ничего не делать. Если вы не даете себе такой ― это усугубляет ситуацию. Надо хотя бы 15 минут в день отдыхать.

Допомога психолога

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