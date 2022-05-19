Вы потеряете треть своих волос, если не реабилитируете их после сезона палящего солнца! Как «вернуть их к жизни» рассказала косметолог — Ольга Метельская. Она поделилась секретом приготовления новинки косметологии – флюида, который поможет восстановлению волос после жаркого сезона!

Как проверить степень повреждения волос

Чтобы проверить степень повреждения волос по всей длине, необходимо провести рукой по голове и скатать в комок волосы, которые выдернулись. Далее — бросить этот комок из волос в стакан с водой.

Если комок волос держится на поверхности всего пару секунд и тонет — волосы сильно повреждены. Ведь чешуйки сильно отслонены, вода быстро напитывает волосинку и она тонет.

Если же комок держится на поверхности больше 30 секунд, то волосы, в хорошем состоянии.

Для приготовления флюида вам понадобится:

Масло виноградных косточек – 5 ч. л.

Глицерин – 3 ч. л.

Витамин А – 3 ч. л.

Витамин Е – 3 ч. л.

Эфирное масло лаванды – 2 ч. л.

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Приготовление флюида для волос

На водяной бане мы немного подогреваем масло виноградных косточек. ЗХатем добавляем глицин и перемешиваем. Добавляем витамин А и витамин Е, затем эфирное масло лаванды. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и вылить в бутылочку с распылителем. Обязательно сбалтывайте эту бутылочку перед каждым применением. Ведь ингредиенты разные по своей плотности и со временем будут отделяться друг от друга. Средство нужно наносить на чистые, влажные волосы.

Любите себя и свое тело, и все буде добре!

Video: Рецепт домашнего флюида для волос Как восстановить волосы после жаркого лета? Ольга Метельская рассказала рецепт флюида для волос, который можно сделать в домашних условиях