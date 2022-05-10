Сухие пятки – что делать? Ванночка и маска из алоэ по совету Асмик Гаспарян
У вас сухие пятки? Что делать? Почему они стали грубыми и потрескались? А потому что вы до сих пор неправильно тёрли их пемзой! Как легко за одну неделю с помощью всё той же пемзы и чудодейственного алоэ довести пяточки до идеальной гладкости, знает шеф-повар и эксперт по красоте ног Асмик Гаспарян!
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Как оказалось, победительница шестого сезона «МастерШеф» Асмик Гаспарян целых двенадцать лет проработала мастером маникюра и педикюра и потому может безошибочно определить причины неприятностей на наших пяточках:
- жёсткая обувь, которая давит на пятку и натирает;
- стоячая работа и ношение высоких каблуков;
- ношение синтетических носков и колгот;
- избыточный вес;
- авитаминоз;
- неправильно подобранный косметический крем.
Асмик презентовала в студии «Все буде добре» свой комплекс по уходу за ножками, состоящий из ванночки и маски для ног на основе алоэ. Конечно же, он подойдёт и женщинам, и мужчинам.
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Ванночка для ног с алоэ
Ингредиенты:
- Сок листьев алоэ – 2 ст. л.
- Кипяток – 1,5 л
- Молоко – 0,5 л
- Мёд – 2 ст. л.
Способ приготовления и применение:
Выдавить сок алоэ можно по-разному: потерев листики на терке или выдавив через чеснокодавилку, либо измельчив в блендере и отжав сок через марлю или ситечко. А можно пюре алоэ залить водой в соотношении на 1 ложку пюре 3 ложки воды, дать постоять час, отцедить получившийся сок. Нам понадобится 2 столовые ложки алоэ.
Молоко – молочные белки и жиры способны залечить тонкую, потрескавшуюся кожу ног, витамины группы В, содержащиеся в молоке, как бы создадут защитную пленочку. А молочные кислоты усилят выработку коллагена в коже. Берём пол-литра молока.
В мёде есть витамин В6, необходимый для формирования новых клеток кожи. Он помогает сохранить ее увлажненной и здоровой. А также витамин C. Он отлично заживляет ранки, устраняет сухость, стимулирует выработку коллагена. И цинк, который замедляет процесс старения кожи. Мёд по своему составу очень похож на плазму крови. Поэтому организм буквально напитывается этим богатым витаминами и микроэлементами продуктом. Двух столовых ложек мёда будет достаточно. А теперь доливаем 1,5 литра очень горячей воды.
Ванночку лучше всего делать непосредственно перед сном, чтобы ножки за ночь отдохнули и в полной мере напитались полезными веществами. Ванночка должна быть приятно горячей. Держать в ней ноги желательно 20 минут. Делать такую ванночку, если пятки в очень плохом состоянии, нужно каждый день. Если лёгкая проблема – дважды в неделю будет достаточно. Результат будет виден уже через неделю.
Горячие ванночки противопоказаны тем, у кого расширены вены ног или повышается давление, а также будущим мамам. Но маска для ног из алоэ подойдёт для использования.
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Маска для пяток с алоэ
Ингредиенты:
- Пчелиный воск – кусочек размером с половину спичечного коробка
- Подсолнечное масло – 100 г
- Глицерин – 1 ч. л.
- Касторовое масло – 1 ч. л.
- Сок листьев алоэ – 2 ст. л.
Приготовление и применение:
Подсолнечное масло взято ради его жирных кислот, которые замедляют процесс разрушения коллагеновых волокон кожи. А также в масле, особенно нерафинированном, много витамина Е, который транспортирует в клетки кожи кислород, кожа дышит и обновляется. Для маски мы возьмем 100 граммов.
В пчелином воске содержится около 300 полезных веществ, особенно много в воске витамина А. Воск питает, увлажняет ороговевшую кожу пяток и дезинфицирует её.
Нужно знать, что воск нельзя плавить в металлической посуде, только в эмалированной или стеклянной. Топить его следует на водяной бане, понемногу помешивая, чтобы не было комочков. Нам понадобится кусочек размером с половину спичечного коробка. Смешиваем масло и воск.
Глицерин обладает свойством покрывать кожу защитной плёнкой, но в глицерин в чистом виде сушит кожу. Поэтому достаточно будет всего 1 чайной ложки, которую замешаем 1 чайной ложкой касторового масла.
Касторовое масло – отличный противомикробный препарат, оно активно размягчает огрубевшую кожу стоп. Можно просто смазать маслом мозоли на ногах и надеть на ночь носочки – и даже от такой простой процедуры кожа на ступнях и пятках станет мягче. Его мы тоже берем 1 ч. л.
Добавить сок алоэ. Перемешать до однородной массы, нанести на пятки.
После ванночки с алоэ или даже после обычной горячей ванночки наложить маску, завернуть ножки в полиэтиленовый пакет. Одеть хлопчатобумажные носочки. Подержать маску от 20 минут до часа. Такое лечение можно проводить каждый день после ванночки хотя бы в течение недели. А когда станет кожа нежнее — по мере необходимости. Потом масочку аккуратно снять, смазать ножки кремом. Учтите, что нужно пользоваться специальным кремом для ног. Остатки крема для лица или рук будут недостаточно эффективны.
Остаток маски можно хранить в холодильнике.
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Как правильно тереть сухие пятки
Лучше использовать не кусочек пемзы, а пилочку с более мелким зерном, особенно если кожа на стопах сухая.
Водить пилкой нужно в одном направлении, а не по схеме «туда-сюда», иначе кожа «размахрится» и встанет дыбом. Тогда кожа на пятках не будет травмироваться, не появятся трещинки или ранки.