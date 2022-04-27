Что делать, если ваш ребенок хочет стать волонтером Допомога психолога | Все буде добре

Из-за нападения россии на Украину 24 февраля сотни тысяч украинцев встали на защиту Родины с оружием. Не меньше людей стали волонтерами, чтобы помогать военным, медикам, пострадавшим от войны гражданским. Зачастую родителям-волонтерам хотят помогать и их дети. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, что делать, если ваш ребенок хочет присоединиться к волонтерству.

Подросток Денис с Николаевщины рассказал, что его мама ― волонтер и спасает животных. Он также хочет с ней, однако мама против. Денис попросил объяснить его маме, что он тоже стремится помогать.

«Это очень хорошо, что у тебя есть желание помочь маме, но мне кажется, что дело не в том, что мама не хочет твоей помощи. А в том, что сейчас в Николаевской области не очень безопасно. И если ты поедешь с мамой, то, скорее всего, она будет волноваться и вместо того, чтобы сосредоточиться на прямой волонтерской деятельности, будет еще думать о том, как бы уберечь ее ребенка. Поэтому нужно с пониманием отнестись к нежеланию мамы подвергать тебя опасности», ― обратился Дмитрий Карпачев к мальчику.

Что делать, если ваш ребенок хочет приобщиться к волонтерству

Избегайте фраз «ты еще мал», «иди учись». Этим вы обесцениваете детское желание помогать. Выберите безопасный способ помочь ― например, не ехать в опасные места, а координировать вас из дома.

Если ребенок желает помочь вам в вашей волонтерской деятельности, а вы понимаете, что то, чем вы занимаетесь, может быть опасно для его жизни или психики, лучше привлечь ребенка к другому способу вам помочь: искать информацию в интернете, готовить вас или координировать из дома. Ведь волонтерская деятельность заключается не только в работе в поле, а включает также планирование, обеспечение работы и многое другое.

Избегайте того, чтобы ваш ребенок видел мертвых людей и животных.

Детская психика не подготовлена ​​к тому, чтобы видеть смерть. Поэтому следует позаботиться, чтобы ребенок не видел тел мертвых людей или животных.

Честно объясните ребенку, что вы не берете его с собой не потому, что он не справится, а потому что вы будете волноваться.

Не надо говорить, что вы не уверены в ребенке, что он что-то не умеет или не сможет. Будьте откровенны и признайтесь, что будете за него волноваться, ― он с задачами справится, а вы из-за волнения ― нет. Ребенку так будет проще принять отказ, ведь вы в нем не сомневаетесь, а сомневаетесь в себе.

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