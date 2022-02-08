Маска для обветренной кожи лица от чемпионки по фигурному катанию
08.02.2022
Что делать, если обветрилось лицо? Ведь в сезон холодов кожа всегда более чувствительная и легко поддается обветриванию. Шелушения не только делают кожу лица некрасивой, но и доставляют дискомфорт, болезненные ощущения. Проблему быстро решит маска для обветренной кожи лица из белокочанной капусты. Рецептом поделилась чемпионка по фигурному катанию Надежда Фроленкова.
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Ингредиенты:
- Белокочанная капуста – ¼ шт.
- Петрушка – 2–3 вет.
- Желток – 1 шт.
- Оливковое масло – 1 ч. л.
- Запаренная овсяная мука – 1 ч. л.
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Приготовление:
- Отварить четверть капусты, затем смешать с петрушкой.
- Измельчить капусту и петрушку в блендере до однородной массы.
- В готовую смесь добавить желток, оливковое масло и запаренную овсяную муку.
- Тщательно перемешать все ингредиенты.
Советы по применению:
- Нанести на очищенную кожу лица, оставить на 15–20 минут.
- Затем удалить маску салфетками, ополоснуть лицо теплой водой.
- Повторять процедуру в течение 3 дней, утром и вечером.
- Хранить средство на нижней полке холодильника до 3-х дней.
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Video: Маска для обветренной кожи лица от чемпионки по фигурному катанию
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