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Как сделать чай из хурмы: рецепты от Амадора Лопеса

03.02.2022

Узнайте, как сделать чай из хурмы, в мастер-классе Амадора Лопеса. Этот волшебный напиток не только порадует вас  непревзойденным вкусом, но и укрепит иммунитет, защитит от простуды. Читайте рецепты полезного чая из хурмы в нашем материале!

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Чай «Хурма с яблоками и мятой»

Для приготовления чая вам понадобятся:

  • Хурма
  • Листья мяты
  • Корень имбиря
  • Чабрец
  • Яблоко

Приготовление:

  1. Яблоки нарежьте тонкими полосками. В стакан положите нарезанную хурму, несколько полосок нарезанного яблока. Срежьте кожицу с имбирного корешка, измельчите.
  2. В стакан добавьте нарезанный имбирь, чабрец, сушеные листочки мяты.
  3. Залейте кипятком, настаивайте 1520 минут. Добавьте по желанию сахар или мед. Остудите.

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Чай «Хурма с травами, специями и цитрусом»

Для травяного чая с цитрусом и специями возьмите:

  • Апельсин
  • Бадьян
  • Воду
  • Гвоздику
  • Хурму
  • Кардамон
  • Перец душистый
  • Корень лакрицы

Приготовление:

  1. Подготовьте пряности: бадьян, перец душистый, кардамон. Отрежьте 1/3 апельсина. Бутоны гвоздики воткните в кожуру апельсина.
  2. Вскипятите воду в сотейнике. Поместите туда корень лакрицы, пряности с апельсином. Варите на небольшом огне в течение 1 минуты.
  3. Хурму нарежте и добавьте к пряностям. Продолжайте варить ещё 2 минуты.
  4. Снимите сотейник с огня. Накройте крышкой. Оставьте настаиваться в течение 15 минут.
  5. Пряный чай процедите. Подавайте в горячем, теплом или холодном виде.

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Video: Как сделать чай из хурмы: рецепты от Амадора Лопеса

Амадор Лопес научит готовить вкусный чай из хурмы, который укрепит иммунитет и защитит от простуды. Читайте рецепты чая из хурмы в нашем материале

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