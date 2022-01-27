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Пирожки с тыквой и калиной: рецепт теста и начинки от Эктора Хименеса-Браво

27.01.2022

Кулинар Эктор Хименес-Браво, который объездил полмира и знает тысячи разнообразных рецептов, впервые отправился в путешествие по Украине, чтобы собрать лучшие рецепты нашей кухни. В маленьком хуторке на Полтавщине у бабушки Дуси он разузнал, как приготовить невероятные пирожки с тыквой и калиной, которые не черствеют! Пошаговый рецепт пирожков с калиной читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Молоко – 550 мл
  • Дрожжи – 100 г
  • Сахар – 150 г
  • Сметана 15% – 100 мл
  • Яйца – 1 шт.
  • Крахмал – 1 ч. л.
  • Соль – 20 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Мука – 0,5 кг
  • Гроздья калины – 1 кг
  • Зерна калины – 1 кг
  • Тыква сладкая – 1 кг
  • Отваренная фасоль – 0,5 кг
  • Соль
  • Перец

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Приготовление пирожков:

  1. В миску налить 200 мл теплого молока, 100 г дрожжей и 50 г сахара. Отставить смесь на 5 минут, чтобы вспенилась.
  2. В подготовленную смесь добавить 300 мл молока, 100 г сахара и немного муки. Перемешать и поставить смесь на 1 час побродить.
  3. Развести крахмал – 1 ч. л. крахмала в 1 ст. л. воды. В смесь добавить сметану, соль, желток, разведенный крахмал, масло и муку. Вымесить тесто.
  4. Чтобы тесто подошло, поставить в теплое место на 1 час (оно должно увеличиться в объеме в 2 раза) и накрыть полотенцем.

Приготовление сладкой начинки:

  1. Гроздья калины помыть и отделить зерна. В сковородку налить немного воды, затем опустить туда зерна калины. Тушить в печи или духовке. Отцедить зерна калины и пропустить через марлю, чтобы отделить мякоть.
  2. Тыкву помыть и очистить от кожуры. Перетирать тыкву на мелкую терку. Жарить тыкву на подсолнечном масле. Когда тыква подрумянится, добавить в сковороду мякоть калины и держать на огне, пока смесь не загустеет.

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Приготовление соленой начинки:

Отварить фасоль, размять ее до пюре и добавить в нее мякоть калины. Далее обжарить на огне лук и, когда он подрумянится, добавить в сковородку смесь с фасоли и калины. Посолить, поперчить.

Video: Пирожки с тыквой и калиной: рецепт теста и начинки от Эктора Хименеса-Браво

Читайте, как приготовить пирожки с тыквой и калиной. Рецепт теста и начинки пошагово изложен в нашем материале. Ваши пирожки с тыквой и калиной не зачерствеют

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