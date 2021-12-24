Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Что значат родимые пятна и как они влияют на судьбу

24.12.2021

В Древней Греции считали, что родимые пятна – это метки богов, по которым пророчили судьбу человека и могли узнать его характер. По словам экстрасенса и эксперта «Все буде добре» Алены Куриловой, удалять пятна нельзя, ведь это преступление против своей судьбы. Скорее узнайте, как предсказать судьбу по родимому пятну. Подробнее – в нашем материале.

родимое пятно на животе

Не стоит провоцировать судьбу. Если вы очень комплексуете и обвиняете пятно во всех своих бедах, проблема идет именно от этого. Таким образом, идет посыл к судьбе о несчастье. Вы будто бы умоляете ее оправдать свои негативные ожидания. Кстати, в Греции предсказывали судьбу по родимым пятнам. И сегодня эти знания получили еще большую силу, ведь они существуют на протяжении уже многих веков.

Больше по теме: Чтобы муж вам никогда не изменил: советы экстрасенса

  1. Пятно на голове ими высшие силы отмечают ученых, теоретиков и мыслителей. Обладатели пятен в этой зоне волевые люди! Если они что-то задумали, то доведут это до конца и ничто их не остановит.
  2. Пятна на руках или ногах они несут своему владельцу счастливую судьбу и успешную жизнь. Люди, которые имеют пятна в этих зонах, чуткие, заботливые, а также созданы, чтобы дарить комфорт и тепло своим близким и всем, кто оказывается рядом. Пятно на руке указывает на талантливых личностей.
  3. Пятно на спине свидетельствует, что ее владелец требовательный человек, он ставит высокую планку как для себя, так и для окружающих. Но одновременно это мягкий, добрый человек.
  4. Пятно на животе расскажет о таких чертах характера ее обладателя, как вспыльчивость, нетерпеливость, эмоциональность и взрывной характер. Если направить эти черты в правильное русло, можно достичь высот в спорте или бизнесе.
  5. Пятно на шее, ключице обладатели таких пятен имеют блестящие волевые качества, это знак успеха в профессии.

Больше по теме: Признаки приворота: советы от Алены Куриловой

родимые пятна на теле что значат

Значение по форме родимого пятна:

  1. Пятно в форме круга это цикл, гармония. Независимо от того, что будет происходить в вашей жизни, вам дана гармония, с помощью которой вы сможете решить любую ситуацию.
  2. Клякса, в которой вы можете рассматривать географические объекты, реки или облака, говорит о том, что судьба пророчит вам буйный нрав и необузданные чувства. В вашей жизни будут происходить спонтанные события с неожиданным результатом.
  3. Фигуры с четкими линиями это знак защиты высшими силами. В моей практике такие люди встречаются очень редко. Такая форма пятна предсказывает вам магическую судьбу, вы способны решить самую сложную ситуацию путем только мыслей, сами того не замечая. Стоит только думать в правильном направлении.

Больше по теме: Что означают родинки: трактовка от Алёны Куриловой

Читайте нас также в Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить