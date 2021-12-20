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Соус из калины: рецепт для мяса

20.12.2021

Как сделать домашние блюда еще вкуснее с помощью оригинального соуса из сезонной ягоды? Узнайте в нашем материале! Соус из калины на зиму станет настоящей находкой. Скорее читайте рецепт!

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клюквенный соус

Ингредиенты:

  • Калина ягоды – 500 г
  • Сахар – 250 г
  • Лимонная кислота – 1 ч. л.
  • Масло растительное – 50 мл

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Приготовление:

  1. Взять ягоды калины, сахар, соль, подсолнечное масло, лимонную кислоту или уксус.
  2. Ягоды калины бланшировать в воде в течение 2-3 минут.
  3. Слить воду и перетереть ягоды в пюре. Переложить пюре в кастрюлю, добавить сахар, соль и растительное масло.
  4. Проварить на среднем огне 10 минут. Добавить в массу лимонную кислоту или уксус, перемешать.
  5. Слить смесь в чистую сухую банку и стерилизовать в течение 10 минут.
  6. После закрыть крышкой и оставить на неделю в темном прохладном месте.

Video: Соус из калины: рецепт для мяса

Читайте, как приготовить соус из калины, который идеально подойдет в качестве добавки к мясу

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