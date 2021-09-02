Хотите насладиться нежным, пикантным сливочным вкусом, который заставит забыть обо всем на свете? Тогда приготовьте французский суп-пюре «Вишисуаз»! Это восхитительное блюдо удивит вас своим вкусом и простотой приготовления. А еще этот суп можно есть холодным – отличный вариант для жары. Как приготовить французский суп «Вишисуаз», рассказал победитель «МастерШеф»-4 Евгений Злобин.

Ингредиенты:

Лук-порей – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Сливочное масло – 30 г

Растительное масло – 10 мл

Бульон куриный – 1 л

Сливки 20% – 200 мл

Перец белый, соль

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Приготовление:

Порей (белую часть) и репчатый лук мелко нарезать. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить растительное масло, обжарить репчатый лук до прозрачности. Затем добавить порей, также обжарить до прозрачности. Картофель нарезать мелкими кубиками и добавить к луку, массу залить куриным бульоном и томить на медленном огне 15–20 минут. Предварительно остудить массу, взбить блендером до пюреобразного состояния, постепенно добавить сливки, охладить. Подавать можно как теплым, так и охлажденным.

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Video: «Вишисуаз»: рецепт французского супа-пюре Как приготовить французский суп-пюре Вишисуаз? Рецепт вкусного французского супа-пюре Вишисуаз в материале