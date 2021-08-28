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Виноградно-яблочный смузи: рецепт пошагово

28.08.2021

Виноградно-яблочного смузи — не только очень полезный коктейль, но и может легко заменить ужин! Прекрасная альтернатива для тех, кто следит за своим питанием. Как приготовить смузи из винограда и яблок, читайте в материале.

смузи из винограда

Ингредиенты:

  • Яблоко – 2 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Виноград «Кишмиш» — 200 г
  • Зеленый чай – 200 мл
  • Имбирь – 15 г
  • Мёд – 1 ст.л.

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Приготовление:

  1. Очистить банан от кожуры, нарезать.
  2. Срезать верх яблока, очистить сердцевину.
  3. Имбирь нарезать тонкими слайсами.
  4. Измельчить в блендере виноград, охлажденный зеленый чай, мёд и имбирь.
  5. Подавать в яблоке.

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Video: Виноградно-яблочный смузи: рецепт пошагово

Виноградно-яблочный смузи полезный и может заменить ужин. Как приготовить виноградно-яблочный смузи? Читайте в нашем материале

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