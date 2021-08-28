Виноградно-яблочный смузи: рецепт пошагово
28.08.2021
Виноградно-яблочного смузи — не только очень полезный коктейль, но и может легко заменить ужин! Прекрасная альтернатива для тех, кто следит за своим питанием. Как приготовить смузи из винограда и яблок, читайте в материале.
Ингредиенты:
- Яблоко – 2 шт.
- Банан – 1 шт.
- Виноград «Кишмиш» — 200 г
- Зеленый чай – 200 мл
- Имбирь – 15 г
- Мёд – 1 ст.л.
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Приготовление:
- Очистить банан от кожуры, нарезать.
- Срезать верх яблока, очистить сердцевину.
- Имбирь нарезать тонкими слайсами.
- Измельчить в блендере виноград, охлажденный зеленый чай, мёд и имбирь.
- Подавать в яблоке.
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Video: Виноградно-яблочный смузи: рецепт пошагово
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