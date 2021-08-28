Десерты из персиков: топ-3 вариантов приготовления
28.08.2021
Десерты из персиков — одно из лучших сезонных лакомств. Персики хорошо сочетаются с мороженым, ванилью и многими фруктами. Предлагаем вашему вниманию вкусные рецепты десертов из персиков. Пошаговые технологии приготовления ищите в нашем материале.
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Пирог «Янтарная Чакката»
Ингредиенты:
- Персики — 4 шт.
- Яблочный сок — 500 мл
- Яйца куриные — 2 шт.
- Мука — 100 г
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — 250 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Желатин — 20 г
- Мандариновый или апельсиновый сок — 300 мг
Приготовление:
- Персик нарезать дольками.
- Для сиропа выдавить из мандаринов сок, процедить. Вылить в кастрюльку, добавить сахар, прокипятить.
- Положить в кастрюлю дольки персика, варить в сиропе на маленьком огне до прозрачности, 5–7 мин.
- Снять персики с огня, оставить в мандариновом сиропе еще на полчаса.
- Приступить к приготовлению теста. Взбить масло с сахаром до бела. Добавить поочередно яйца, муку, разрыхлитель и перемешать до однородной массы.
- Застелить дно формы для выпечки пергаментной бумагой, вылить туда тесто. Добавить в тесто персики, хорошо вдавливая их внутрь. Выпекать при температуре 160 °C 30–35 мин.
- Готовый пирог остудить, распределить оставшиеся дольки персика по поверхности.
- Смешать яблочный сок, мандариновый сироп и слегка нагреть.
- Растворить желатин в яблочном соке и полить пирог.
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Персиковое фламбе с персиково-грушевым сорбетом
Ингредиенты:
- Персики — 4 шт.
- Груши — 2 шт.
- Мед — 2 ст. л.
- Карри — ⅓ ч. л.
- Ванилин — ¼ ч. л.
- Сухое белое вино — 100 мл
- Лимон — ½ шт.
- Ром или коньяк — 10 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Мята
Приготовление:
- Фрукты очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками. Вино выпарить на треть.
- Взбить два персика и груши в блендере вместе с медом, карри, ванилином, выпаренным вином до однородной консистенции.
- Оставить смесь в морозилке до затвердевания, перемешивая каждые 30 мин.
- На горячую сковородку высыпать сахар, довести до карамелизации. Добавить сливочное масло, оставшиеся нарезанные персики. Все вместе тушить 1–2 мин.
- Снять с огня. Полить ромом или коньяком и сразу поджечь.
- Подавать фламбированные персики вместе с персиково-грушевым сорбетом, украсить мятой.
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Десерт «Персик «Эскафье»
Ингредиенты:
- Мороженое — 150–200 г
- Персики — 3–4 шт.
- Сахар — 250 г
- Ванильный экстракт
- Цедра с лимона
- Свежая малина — 200 г
- Сахарная пудра — 200 г
- Миндальная стружка
Приготовление:
- Сироп из сахара и воды довести до кипения, постоянно помешивая.
- Персики разрезать, удалить косточки. Выложить фрукты в сироп, добавить ванильный экстракт.
- Проварить персики на слабом огне 15 мин., чтобы они стали мягкими.
- Снять посуду с огня, дать фруктам немного остыть.
- Достать персики из сиропа и выкладывать в порционную посуду — креманки, бокалы, тарелки — выемкой вверх.
- Малину и сахарную пудру измельчить в блендере до состояния пюре, затем протереть через сито.
- Для приготовления лимонных цукатов цедру нужно залить водой так, чтобы она покрыла будущие цукаты. Проварить трижды, после каждого раза сливая воду и заливая новой.
- На четвертый раз добавить сахарную пудру и варить, пока цедра не станет мягкой.
- На каждую половинку персика положить шарик мороженого, сверху полить малиновым соусом, посыпать лепестками резаного миндаля и цукатами.
Video: Десерты из персиков: топ-3 вариантов приготовления
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