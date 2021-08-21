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Салат из морской капусты с мидиями: полезно и вкусно

21.08.2021

Планируете сходить на свадьбу, однако не уверены, что ваш организм справится с алкоголем? Предлагаем вам съесть за два дня до праздника салат из морской капусты и мидий, богатый йодом, который поможет физически подготовиться к важному событию. Читайте пошаговый рецепт от экспертов Все буде добре.

салат из морской капусты рецепт

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Ингредиенты:

  • Морская капуста — 200 г  
  • Мидии — 150 г
  • Перепелиные яйца — 2 шт.
  • Зелень
  • Апельсин — 1 шт.  
  • Морковь — 100 г
  • Сладкий перец
  • Стебель сельдерея — 100 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.  
  • Горчица — 1 ст. л.  
  • Соевый соус — 1 ст. л.  
  • Соль и перец по вкусу.  

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Способ приготовления:

  1. Начинаем с маринада:
  2. Разрезаем апельсин, выжимаем из него сок.  
  3. Натираем цедру апельсина, смешиваем с соком и добавляем туда немного сахара.  
  4. Морскую капусту промываем в воде, а затем добавляем в нее маринад, чтобы лишить капусту неприятного запаха.  
  5. Готовим соус. Наливаем оливковое масло, добавляем горчицу и перемешиваем.  
  6. Затем добавляем соевый соус.  
  7. Соль и перец по вкусу.  
  8. Начинаем формировать салат. Чистим и разрезаем пополам яйца.
  9. Чистим и натираем морковь.  
  10. Нарезаем соломкой перец, стебель сельдерея.
  11. Кладем в миску мидии, порезанные овощи, яйца, морскую капусту, добавляем зелень и заливаем апельсиновым соком.  

Приятного аппетита!

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Video: Салат из морской капусты с мидиями: полезно и вкусно

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