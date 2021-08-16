Как выбрать персики

Не умеете выбирать персики, нектарины, абрикосы? Не беда! Андрей Бабаев с удовольствием вас этому научит! Как правильно выбрать любимые летние фрукты, читайте в нашем материале!

Как выбрать абрикосы

Исторической родиной абрикоса считают Китай. История его существования насчитывает более 6000 лет, но только через 3000 лет он появился в южных странах Европы. Интересно, что сочные желтые фрукты находятся под запретом для морской пехоты США. Табу наложили после того, как при странных обстоятельствах затонуло судно, грузом которого были консервированные абрикосы. Мистической силой абрикосы наделяли и до этого события. По легенде монголы завоевывали те земли, где лучше всего плодоносят абрикосы. Эти земли считались благословенными. Александр Македонский перед каждой важной битвой брал с собой горсть сушеных абрикосов как талисман. Но для нас абрикос – это настоящий кладезь полезных веществ. Если съедать около 200 граммов этих фруктов, то можно обеспечить себя суточной нормой витамина А. Благодаря уникально большому содержанию калия абрикосы считаются отличным мочегонным средством. Они также способны снижать давление благодаря наличию магния.

Абрикосы бывают разных оттенков желтого – все зависит от сорта. Но хороший и самый полезный плод должен быть ярко-оранжевого цвета. Чем насыщеннее цвет, тем больше в абрикосе бета-каротина, который защищает наш организм от преждевременного старения. Помимо основного цвета, на абрикосах еще могут быть вкрапления красного и розового оттенков (красненькие и розовые бока).

Самые сладкие абрикосы – однотонного оранжевого цвета. Сорта с красными и розовыми боками ароматнее, но их мякоть не такая сочная и сладкая, то есть они хорошо подходят только для компота или варенья.

Белые прожилки и наличие грубых волокон – признак нитратов в абрикосе, из-за искусственного ускорения созревания в мякоти неравномерно распределяются микроэлементы: глюкоза и сахароза. Это приводит к образованию прожилок и затвердению. У качественного, созревшего естественным образом абрикоса мякоть нежная, однотонная и однородной консистенции.

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Если говорить о том, какие абрикосы покупать – наши или импортные, здесь также важно понимать и помнить: чтобы транспортировка не навредила нежному фрукту и абрикос не помялся, не сгнил, его могут обрабатывать химическими растворами – нитратами и пестицидами. Импортные плоды идеальной формы – это набор юного химика. У природы мало красивых вариантов форм для фруктов, они все более или менее кривобокие. Это касается также и нектаринов, и персиков.

Правильный фрукт имеет упругую и целую кожицу, а мятые абрикосы лучше не брать, они перезрелые, а значит, в абрикосе больше нет полезных свойств. Мягкая кожица – плод старый, он невкусный и в нем нет полезных веществ.

Если на абрикосе много (от 8 штук) черных точек – абрикос поражен болезнью или грибком. Абрикос с дырочками и порезами опасен – в нем начинает выделяться клеточный сок, который является питательной средой для микроорганизмов. Слишком твердая кожица – абрикос незрелый. И он не дозреет дома, в отличие от других фруктов, о которых будем говорить позже. Если кожица абрикоса треснула, а плод несладкий и неспелый – это признак нитратов.

На кожице абрикоса есть микроволоски, на которых очень много бактерий и грибков. Поэтому промыть просто под водой мало, нужно замочить в теплой воде на 5 минут и только потом промыть. Так бактерии отмокнут от волосков на кожице, плюс замачивание поможет избавиться от части нитратов в абрикосе.

Как выбрать нектарины

Нектарин – это разновидность персика. Именно сок нектарина дикие племена называли божественным напитком, использовали его как лекарство от всех болезней. Императоры Китая ежедневно употребляли нектарин в пищу, считая, что этим они продлевают себе жизнь. В 500 г мякоти нектарина содержится 267 ккал, однако при этом в нем очень много витаминов. Поэтому нектарин может соперничать даже с гранатом. В составе нектарина есть витамины А, Е, D, С, магний, натрий, сахароза, глюкоза. Нектарин помогает желудку переваривать жирную и тяжелую пищу, а высокое содержание калия способствует работе нервной системы и нормализации обменных процессов в организме.

Самый вкусный, сочный и полезный нектарин ярко-желтого цвета с красными боками. Розовые бока – признак недозревшего плода. Темные плоды – признак использования нитратов, плод не созревает должный образом, и его окрас принимает темный цвет. Такого природного темного цвета ни один сорт нектарина, выращенный в Украине, не имеет. Кроме того, не стоит брать фрукты чересчур блестящие, с разводами, пятнами. Это касается не только нектаринов, но и персиков, о которых мы поговорим позже.

У нектарина отлична от абрикосов структура мякоти – у созревшего нектарина в зависимости от сорта должны быть желтые или красные прожилки. Если их нет – значит, нектарин дозревал с помощью нитратов. Тут опаснее всего привозные нектарины. Импортные фрукты собирают незрелыми, дозревают они уже в пути и на овощных базах. Как следствие этого — плоды не содержат многих органических кислот, минералов и витаминов, образующихся только при созревании фруктов в естественных условиях. Витамин С как один из самых капризных в них практически отсутствует.

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Блеск фруктам обеспечивает слой парафина. У фруктов без парафина отлив матовый, а не блестящий. Нектарины могут обрабатывать таким консервантом, как дифенил (Е-230), чтобы фрукт подольше оставался привлекательным на прилавке. Это вещество запрещено в США, странах Евросоюза и в Украине, так как оно является сильным аллергеном, провоцирующим рост раковых клеток. Обработанный дифенилом нектарин может храниться более 6 месяцев. Также, если нектарин обработан дифенилом, то при мытье на руках появятся маслянистые пятна.

Посмотрите на фрукты, на кожице не должно быть никаких пятен или разводов. Выбирать следует ровные и гладкие плоды без повреждений с яркой кожицей. Эти два условия также касаются и абрикосов, и персиков. Однако, если кожица слишком глянцевая, даже блестящая, – это признак нитратного нектарина. Ощупайте их внимательно, не берите сморщенные плоды или имеющие ссадины на поверхности. Избегайте чрезвычайно темного цвета фруктов. Эти фрукты выращены с помощью нитратов. Нектарин достаточно хорошо промыть под проточной водой. Долго находясь в воде, он может утратить часть своих полезных свойств, так как кожица у него очень тонкая и нежная.



Как выбрать персики

Более 4000 лет назад китайские садоводы вывели сочные мясистые персики, которыми лечили конъюнктивит и катаракту, болезни сердца и анемию. Поэтому они дали название фрукту – дерево бессмертия. На территории Европы эти плоды появились уже в 16 веке. Их выращивали только на юге, фрукт был роскошью, которую могли себе позволить только цари, дворяне и крайне состоятельные купцы. С персиком связано много легенд. Известно, что в Китае из древесины персикового дерева изготавливали волшебные палочки, которые должны были изгонять злых духов. В Японии персики часто преподносят молодоженам на свадьбу. Это связано не только с тем, что в стране восходящего солнца этот продукт был достаточно дорогим, но и с тем, что персик наряду с гранатом и цитрином на Востоке считается одним из трех благословенных плодов. Фосфор и калий улучшают память и работоспособность, оказывают положительное действие на работу сосудов мозга. Также плоды персика надо есть при нарушении сердечного ритма, заболеваниях желудка с пониженной кислотностью. Один персик предоставляет 3/4 необходимого человеку витамина С. Каротин, содержащийся в персике, помогает сосудам и препятствует перерождению клеток. Если вы хотите иметь красивую бархатную кожу и сохранить эффект надолго, то регулярное употребление персиков поможет вам достигнуть этого результата, так как персики улучшают питание кожи, удерживают влагу в ее клетках, предупреждая появление морщин.

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Персик – скоропортящийся фрукт. Поэтому за несколько недель до сбора урожая эти фрукты могут напичкать пестицидами, чтобы обеспечить им нежную, бархатистую кожицу. К моменту, когда персики прибывают в магазины или на рынки, в них могут уже содержаться от одного до девяти различных видов химикатов.

Мякоть у персиков может быть желтой или белой с розоватыми прожилками. «Белые» персики слаще, а «желтые» – ароматнее. А вот если встречаете фиолетовые прожилки – ими можно отравиться! Это признаки болезни персиков (хлороз, камедотечение). Это грибковые заболевания фруктов, при которых плоды теряют вкусовые качества, часто делаются несъедобными, могут даже вызвать отравление, если при выращивании их обработали пестицидами, чтобы их можно было еще продать. Достаточно съесть 1–2 персика, обработанных пестицидами, чтобы получить отравление, но все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Косточка – «лакмусовая бумажка», то есть индикатор качества персика, и она может рассказать о том, какой персик хороший, а какой вообще лучше не употреблять! Сморщилась или разломилась – плод обработан химикатами (газовыми серными консервантами). У перезревшего персика косточка только слегка приоткрывается. Такие плоды, выращенные с помощью нитратов, в сыром виде есть нельзя!

Плоды выбирайте упругие, но достаточно мягкие при легком надавливании. Если мякоть под пальцами твердая, то персик будет кислым на вкус. Перезрелые фрукты не становятся слаще, а теряют вкус и все полезные свойства. Обязательно понюхайте плоды, которые предлагает вам продавец. Импортные и выращенные при помощи химикатов персики (нектарины, абрикосы) практически никогда не пахнут. А вот наши, выращенные на юге Украине (Одесса, Николаев), очень ароматные! Самые вкусные персики всегда бывают чуть-чуть неправильной формы. Это зависит от особенностей сортов.

Персики надо мыть тщательнее, чем любые другие фрукты – на их кожице еще больше микроворсинок, чем даже на абрикосах. К волоскам на кожице персика прилипает множество бактерий и грибков (даже сальмонеллу Госстандарт выявлял). Итак, замачиваем персик в холодной воде на 5 минут. И произойдет следующее: персик не намокает сразу, на нем образуются пузырьки воздуха, которые постепенно сами исчезнут, грязь отлипнет, большая часть микроорганизмов останется в воде. Потом тщательно почистим персик зубной щеточкой под проточной водой.

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Video: Как выбрать персики, абрикосы и нектарины Андрей Бабаев рассказал, как правильно выбрать на рынке и в магазине персики, абрикосы и нектарины. Читайте в материале, как выбрать персики, абрикосы и нектарины